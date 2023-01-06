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İşte memur maaşları

#Memur Maaşları#Memur Zammı#En Düşük Memur Maaşı

Görevdeki memurlar 2023’ün ocak ayında maaşlarını yüzde 30 zamlı alacak. En düşük memur maaşı, aile ödeneği dahil 11.836 lira olacak. Yeni zamlarla birlikte valinin maaşı da 42.480 liraya ulaşacak.

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GÖREVDEKİ memurlar, 2023’ün ocak ayında maaşlarını yüzde 30 zamlı alacak. Aile yardım ödeneği ile maaşlar daha da yükselecek. Memurlar ocak-temmuz, temmuz-aralık olmak üzere senede iki kere maaşlarını zamlı alıyor. Zam oranları ise toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor. Üzerine, geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa, bu fark maaş zammına yansıyor.

İşte memur maaşları

13.60 PUANLIK REFAH PAYI

Memurlar 6. Dönem Toplu Sözleşme’ye göre 2023’ün ocak-haziran döneminde maaşlarını yüzde 8’lik toplu sözleşmeden kaynaklı zam ve yüzde 8.40’lık enflasyon farkı ile birlikte yüzde 16.40 zamlı alacaklardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli maaşlarını yüzde 30 oranında artırdı ve memur emeklisine 13.60 puanlık refah payı verilmiş oldu.

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Buna göre 2023’ün ocak ayında en düşük memur maaşı aile ödeneği dahil 11.836 liraya ulaşacak. En yüksek devlet memurunun (vali) maaşı da 42.480 liraya çıkacak. Yeni zamlarla birlikte 9. derecenin 1. kademesindeki öğretmenin maaşı 13 bin lirayı geçecek. Aynı kademedeki hemşirenin maaşı da 14 bin 600 liraya yükselecek. 11. derecenin 1. kademesindeki polis memuru da ocak ayında 17 bin lira maaş alacak.

GÖREVDEKİ MEMURLARIN 2023 OCAK ZAMLI MAAŞLARI (TL)

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YARIN: ZAMLI DUL VE YETİM AYLIKLARI

#Memur Maaşları#Memur Zammı#En Düşük Memur Maaşı
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