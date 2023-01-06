Togg’dan geleceğin konsepti

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TOGG, ABD’nin Las Vegas eyaletinde düzenlenen dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2023’te geleceğe dair ipuçları veren konsept bir kapsül araç sergiledi. Dün gece, ‘Beyond X’ adıyla gösterilen bu konsept, Togg Dizayn Stüdyosu tarafından tasarlandı ve Pininfarina ile birlikte geliştirildi. Togg’un vizyonuna ilişkin önemli bir deneyim alanı sunan Beyond X ile yolculuklarına tünelde başlayan ziyaretçiler, heykelsi ve dairesel bir kapsülün içinde görsel sanat eşliğinde mobilite deneyimi yaşıyor.

4 FARKLI SENARYO

Katılımcılar, kendileri için en uygun müzik ve ortamın içinde Satürn, Orman, Fütüristik Şehir ve Sanatsal Türkiye gibi dört olası senaryodan birini yaşayabiliyor. Etkinlikte konuşan Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş, geçtiğimiz yılki CES’te konsept Sedan modeli (Transition Consept Smart Device) tanıttıklarını hatırlatarak, bu kez CES’e akıllı bir cihazdan fazlasını temsil eden Beyond X deneyimini getirdiklerini belirtti. Karakaş şu ifadeleri kullandı:

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‘MOBİLİTE BAHÇESİ’

“Tıpkı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da teknolojimizi ve sürdürülebilirlik yaklaşımımızı dijital sanatla ifade etmeyi seçtik. Beyond X ve Dijital Mobilite Bahçesi, Togg’un DNA’sını oluşturan dualite temasıyla insan ve teknoloji, sanat ve bilim, akıl ve kalp, birlik ve çokluk gibi kavramların altını çiziyor.

Bu yıl yine dijital sanat aracılığıyla ‘doğuştan elektrikli’, ‘doğuştan sürdürülebilir’, ‘doğuştan dijital’ ve doğuştan yeşil’ kavramlarının altını çiziyoruz. Yeni dünya tamamen dijital boyutta şekillenip hayallerimizin ötesine gidecek. Kullanıcı da bu dünyanın nereye gideceğini bugünden göremiyor, bilemiyor. Biz, kısa bir süre sonra tüm kullanıcılara açacağımız dijital platformumuz Trumore’da, ekosisteme kattığımız oyuncularla bir araya gelip proaktif olarak o dünyayı şekillendiriyoruz.”

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910 METREKARE ALAN

5-8 Ocak’ta düzenlenen CES 2023’te Togg, Las Vegas Convention Center West Hall 6041 numaralı stantta, “Dijital Mobilite Bahçesi” adını verdiği 910 metrekarelik alanda mobilite deneyimi sunuyor.Togg standına gelenleri iki katlı yapının önünde yerleştirilmiş 21 metreye 7 metre ebadında dev LED ekrandan akan, siber fiziksel mimar ve dijital sanatçı Güvenç Özel’in tasarladığı dijital şelale karşılıyor. Standın zeminindeki kanallarda dijital ve gerçek su buluşuyor.

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ARAÇLAR KURA İLE SATILACAK

Karakaş, Türkiye’de başlayacak ve yakında detayları açıklanacak olan ön sipariş sürecine ilişkin ipuçlarını da dünya kamuoyuyla paylaştı.

Gürcan Karakaş

Karakaş, “Akıllı cihazlarımızı kullanıcılarımızla doğrudan buluşturacak, satışları doğrudan kendimiz organize edeceğiz. Kullanıcıyı merkeze alan, dijital ve fiziksel deneyimi harmanlayan yapıda hizmet vereceğiz. Şubat ayında da siparişleri açıp, ilk çeyrek sonunda ilk akıllı cihazlarımızı kullanıcılarımızla buluşturmaya başlayacağız. Siparişleri bireysel kullanıcılar öncelikli olmak üzere 2023 boyunca teslim edeceğiz. Kullanıcılarımız Trumore platformu üzerinden katılacakları bir yarışma ya da dilerlerse kura yöntemiyle TOGG akıllı cihazlarına ön sipariş verme hakkını elde edebilecekler. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına özel olarak üreteceğimiz ve açık artırma ile satışa sunacağımız NFT (Nitelikli Fikri Tapu) koleksiyonu ise 2023 adet akıllı cihazın ön siparişine katılma hakkı ve sıralama önceliği sunacak” dedi.