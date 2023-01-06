Özel okullarda zam tartışması

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* Kim maaşına yüzde 65 zam alıyor ki o paraları ödeyebilsin.

* Ben de özel okul mezunuyum. Bizim zamanımızda bir sınıfta belki tek bir “zengin çocuğu” çıkardı, gerisi memur, işçi, serbest çalışan çocuklarıydı. Yani çocuklarını bir şekilde özel okullarda okutabiliyorlardı.

Sosyal medyada okul fiyatlarını, sonraki yıllara ait olası okul fiyatlarının hesaplarını görünce konunun ayrıntılarına inme kararı verdim.

GÖRÜŞMELER GERGİN GEÇTİ

Öncelikle özel okullar için belirlenen zam oranı konusunda memnun olan veli de var, memnun olmayan da. Memnun olanların temel gerekçesi yüzde 105.39 yerine yüzde 65’in uygulanmış olması. Nereden çıktı bu rakamlar derseniz...

* Özel okul ücretleri yönetmeliğe göre belirleniyor.

* Özel okullar her eğitim kademesindeki ilk sınıfların ücretlerini yönetmelikteki artış oranlarından bağımsız ilan edebiliyor.

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* Ancak diğer sınıflar için şöyle bir hesap yapılıyor, bir önceki yıllık TÜFE+TEFE toplanıp ikiye bölünüp 5 puan ekleniyor. Bu yıl gerçekte ortaya çıkan rakam yüzde 105.9

* Yani bir okulun yıllık ücreti 100 bin lira ise bu artışla 205 bin liraya yükselecekti.

BAKAN ÖZER İHBARLAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİ

Milli Eğitim Bakanlığı, özel okul temsilcileriyle yapılan toplantılardan önce gelen ihbarlar üzerine harekete geçti. Buna göre, bazı okullar yüzde 200-300 bandında zam yapmaya başlamıştı. Gelelim yüzde 65 kararının nasıl alındığına:

* Bakan Mahmut Özer başkanlığında özel okul temsilcileriyle iki toplantı yapıldı.

* İlkinde bir karar çıkmadı, toplantının ikincisi çok gergin geçti.

* Özel okul temsilcileri maliyetlerinin çok arttığını, özel okul öğretmenlerine zam yapabilmeleri için bu yıl da geçen yıl olduğu gibi yönetmelikle belirlenen oranın uygulanmasını istedi.

MASADAN KALKMAK İSTEDİLER BAKAN KARARLI DURDU

* Bakan Özer ise bu yıl dünyada yaşanan ekonomik krizden Türkiye’nin de çok etkilendiğini belirterek, velilerin bu yükü kaldıramayacağını, bu sebeple yüzde 105 oranından indirime gidilmesini istedi.

* Özel okul temsilcileri masadan kalkmayı ve yasal yollarla sorunun çözülmesini istedi, toplantıya bir süre ara verildi.

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* Sonrasında tekrar bir araya gelindi ve özel okul temsilcileri Milli Eğitim Bakanı’nın kararlılığı sonucu bu indirime razı oldu.



* Yönetmelik uygulansaydı 205 bin lira olacak özel okulun ücreti 165 bin liraya inmiş oldu.

PEKİ ÖZEL OKULLAR NE DİYOR



Özel okullar da her işletme ve kişi gibi maliyetlerinin arttığından şikâyetçi. Özellikle başka bir iş yapmayan, dershanesi olmayan, kitap basmayan özel okullar... Sorunlarını şöyle sıralayabiliriz:

* Asgari ücrete yapılan zam ile (aslında her işletmede olduğu gibi) yapışık maaş sorunu ortaya çıktı. Yani temizlik görevlisi 8 bin 500 TL alırken, genç bir öğretmen 10 bin lira civarı alıyor. Kısacası bu yapışık maaş politikasının doğal olarak değiştirilmesi gerekiyor. Bu da ciddi oranda zam demek.

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* Ders materyallerini sağlayan okullar açısından maliyetler arttı.

* Doğalgaz, elektrik gibi faturalara bakalım. Ankara’nın tanınmış okullarından biri geçen kasım ayına göre elektrik faturasını yüzde 121 zam oranı ile, doğalgazı ise yüzde 171 fark ile ödedi.

* Kısacası kabul edelim, özel okulların da işi zor.



VELİLER AÇISINDAN



* Bir veli açısından yüzde 105.9’dan ise yüzde 65 tabii ki tercih edilir.

* Ancak bir acayiplik yoksa, hiçbir velinin maaşına yüzde 65 zam yapılmıyor.

* Üstelik veli evini de geçindirmek zorunda.

* Henüz yemek fiyatları ve servis fiyatları açıklanmadı.



* Bir velinin birden fazla çocuğu var ise zaten yandı.

BEN NE DİYORUM







Şu an için özel okulların, öğrencilerinin ve öğretmenlerinin sayısı yukarıda gördüğünüz tablodaki gibi. Kendi gözlemlerim şöyle:

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* AVM şeklinde dev gibi büyük maliyetleri olan 5 yıldızlı özel okullar var.

* Apartmandan bozma binalarda hizmet veren özel okullar da var.

* Özel okul sayısı son yıllarda çok arttı.

* Şu an için eğer o okulların başka işleri yoksa, öğretmenleri aldıkları maaşlardan memnun değiller. Bu memnuniyetsizlik çocuklara da ister istemez yansıyacaktır.

* Ancak veliler de haklı. Hayat pahalılığı, aldıkları zamların erimesi, okul, kırtasiye, servis ve yemek paralarıyla yaşayacakları sıkıntı ortada.

* Bu zam oranları, yüksek enflasyon, özel okullardaki öğrenci sayısını azaltır mı göreceğiz.

* Bakan Özer de haklı. Talebi bu krizde herkesin elini taşın altına koyması.

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* Ancak eğri oturup doğru konuşalım, tüm bu sorunların nedeni yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı. Seçimlere giderken, dünyadaki ekonomik sorunların da farkında olarak, mutlaka ama mutlaka enflasyon sorunu ve hayat pahalılığı sorununun bir an önce çözülmesi gerekiyor.