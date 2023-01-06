Marketlere Kampanya teşekkürü

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Son dönemde Hükümet kanadından enflasyonla mücadele kapsamında yapılan çağrılar, yeni yılın ilk günlerinde zincir marketleri harekete geçirdi. Şok, Migros, CarrefourSA, Happy Center ve Onur Marketler çok sayıda üründe fiyatları bir süreliğine sabitlediğini, bazı ürünlerde ise indirime gittiğini açıkladı.

Enflasyondaki son düşüşe paralel olarak perakende fiyatlarda da gerileme olacağını söyleyen İstanbul Ticaret Odası Perakende Komitesi Başkanı Yavuz Altun, “Komite başkanı olarak zincir marketlerle görüştüm. Hepsi fiyatlarda indirime gideceğini teyit etti. Sektör olarak halkımıza verebileceğimiz tüm desteği sunacağız” dedi.

‘İNDİRİMLER HALKA YANSISIN’

Aynı zamanda Happy Center Marketleri CEO’su da olan Yavuz Altun, “Kendi marketlerimizde de gıda ve gıda dışı ürünlerde etiket fiyatlarını yüzde 10 ila 20 arasında düşürdük. Et ve süt ürünlerinde ise arza bağlı olarak ilerleyen süreçte indirim yapabiliriz. Enflasyonist etki azaldıkça başta gıda olmak üzere bütün ürünlere bu indirimleri yansıtmak istiyoruz. Ancak şu kadar üründe şu kadar indirim yapacağız gibi popülist söylemlerden uzak durup, gerçek indirimi halkımıza yansıtma kararlılığındayız” diye konuştu.

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‘KARTOPU GİBİ BÜYÜYECEK’

PERDER Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Biçen de “Gıdadaki fiyat konusu toplumumuzun en çok hassasiyet gösterdiği konulardan biri haline geldi. Basın önünde bu konuların konuşulması bile her bir üretici, tedarikçi ve perakendeciyi daha neler yapılabilirim davranışına dönüştürdü. Ben bu konunun kartopu gibi büyüyeceğini bekliyorum. En azından psikolojik bir etkisi olacaktır. Enflasyona da küçük de olsa mutlaka bir katkısı olacaktır” ifadelerini kullandı.

İşte marketlerden yapılan açıklamalar ve indirimlerin detayları:

ŞOK: BİN ÜRÜNDE FİYAT DEĞİŞMEYECEK

Düşük fiyat politakası ile ocak ayı boyunca fiyatları sabitlediklerini açıklayan ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel, “Her zaman uyguladığımız düşük fiyat politikamızı bu defa ocak ayı boyunca sabitleyerek müşterilerimize yönelik hoş bir sürpriz yaptık. Yani belirlenen 1.000 ürünün maliyetleri artsa da fiyatları ay sonuna kadar sabit kalacak” dedi. Açıklamaya göre pirinçten makarnaya, bakliyattan una, çay-kahveden şekere, sıvı yağdan margarine, patatesten soğana bir evin temel ihtiyaçları arasından belirlenen ürünlerde ocak sonuna kadar fiyatlar artmayacak.

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MİGROS: OCAK AYI BOYUNCA SÜREKLİ İNDİRİM

Türkiye’nin 81 ilinde 2 bin 800’ü aşkın mağazası ve online platformlarıyla hizmet veren Migros, enflasyonla mücadele kaplsamında yüzlerce temel üründe hem fiyatları sabitlediğini hem de indirime gittiğini duyurdu. Ocak ayı boyunca 3 binden fazla markalı üründe sürekli indirim uygulayan Migros; yağ, çay, şeker, bakliyat, deterjan, çocuk bezi gibi en temel ihtiyaç ürünlerini içeren Migros markalı 419 üründe fiyat sabitlemesine gitti. Şirket ayrıca 23 ürün ailesindeki tüm ürünleri kapsayacak şekilde 20 bine yakın üründe özel olarak yüzde 25’ten yüzde 50’ye varan oranlarda indirimler sunuyor.

CARREFOURSA: 20 BİN ÜRÜNÜ KAPSIYOR

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20 bin üründe yüzde 20’den yüzde 40’a varan indirimler uygulanacağını duyuran CarrefourSA’dan yapılan açıklamada da şunlar kaydedildi: “Ocak ayında gıda ve gıda dışı ürün kategorilerinde 20 bin üründe yüzde 20’den yüzde 40’a varan indirimler uygulayacağız. CarrefourSA olarak 85 milyon için ‘Doğrusu CarrefourSA’da’ diyerek sadece bir ay değil, yıl boyunca farklı kampanyalarla müşterilerimize doğru ürünü doğru fiyatlarla sunmaya devam edeceğiz. Tüm mağazalarımızda istisnasız uyguladığımız üç adımdan oluşan doğru fiyat politikamızda; ‘Reyon fiyatı=Kasa’ fiyatıyla müşterimiz reyon ve kasada farklı fiyatla karşılaşırsa müşteri için avantajlı olan fiyatı uyguluyoruz. Temel gıda, et, taze sebze-meyve gibi müşterilerimizin öncelikli ihtiyaçları olan ürün kategorilerinde bu ve benzeri kampanyaları sürdürerek tüketici dostu indirimleri hayata geçiriyoruz.”

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HAPPY CENTER: İNDİRİMLERİ YANSITMAK İSTİYORUZ

Happy Center Marketleri CEO’su Yavuz Altun, indirim planını şöyle açıkladı: “Yeni yılla birlikte gıda ve gıda dışı ürünlerde etiket fiyatlarını yüzde 10 ile 20 arasında düşürdük. Et ve süt ürünlerinde ise arza bağlı olarak ilerleyen süreçte indirim yapabiliriz. Enflasyonist etki azaldıkça başta gıda olmak üzere bütün ürünlere bu indirimleri yansıtmak istiyoruz.”

ONUR: 4 BİN ÜRÜNE YANSIYACAK

Onur Market Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Tüfekçi: “Bu ay içerisinde belli ürün gruplarında en az yüzde 5 olmak şartıyla indirimler yapacağız. Bazı ürünlerde bu oran yüzde 25’in üzerinde olacak. İndirimli ürün sayısı

4 bini bulacak.”

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NEBATİ’DEN YENİ ÇAĞRI

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, piyasadaki mevcut fiyatların artık içselleştirildiğini ve bunun üzerine gelecek fiyat artışlarının makul kabul edilemeyeceğini belirterek, gıda perakendecileriyle görüştüğünü bildirmişti. Gerek ulusal gerekse yerel marketlere fiyatların belli bir süre artırılmaması veya sabitlenmesi noktasında çağrıda bulunan Nebati, “Biz her türlü katkıyı sağlamaya hazırız” ifadesini kullanmıştı. MÜSİAD’ın genişletilmiş Başkanlar Toplantısı’nda konuşan Nebati “Çok sayıda üründe indirimlere giden işletmelerimizi yürekten tebrik ediyorum. Tüm işletmelerimize benzer uygulamaları hayata geçirmeleri için de çağrıda bulunuyorum” ifadesini kullandı.