‘Gastronomi’ trenleri geliyor

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TÜRKİYE turizmi son 2 yıldır pandemi ile mücadele halinde. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle 2020’de turist sayıları bir hayli düşerken, 2021’de turist sayısı ve gelirlerde toparlanma yaşandı. Her ne kadar istenilen seviyede olmasa da, bu artış turizmcileri 2022 için umutlandırdı. Hatta 2022 yılında Türkiye turizminin rekor kırdığı 2019 yılının bile geride bırakılabileceği görüşler arasında. Her ne kadar rekor beklentileri oluşsa da turizm sektörü, turizmin çeşitlendirilmesi ve turizmin 12 aya yayılması ile sürdürülebilir bir büyümenin elde edileceğini dile getiriyor. Turizmin çeşitlendirilmesi noktasında ise ilk olarak ‘gastronomi turizminin’ ön plana çıkarılması hedefleniyor. Geçtiğimiz günlerde Antalya’da düzenlenen Resort Kongresi’nde de Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, gastronomi turizminin önemini şu sözlerle vurgulamıştı: “Ürün çeşitliliği ve tanıtımla turizm 12 aya yayılabilir. Amaç sadece 12 aya yaymak değil turizmi ülkenin tamamına yaymak istiyoruz. Ayrıca 2022 yılı başında da gastronomi turizminde atılım yılı olacak. Türkiye uluslararası alanda gastronomide popüler olmuş ülkeler arasında yer alacak.”

Bakan Ersoy, gastronomi turizmi için 2022 yılına işaret ederken, yine Antalya’da TÜRSAB Kongresi’nde sohbet etme imkânı bulduğumuz TÜRSAB Gastronomi Turizmi İhtisas Başkanı Ömer Kartın, gastronomi turizmi için hazırladıkları planları paylaştı. Uluslararası seyahat edenlerin yüzde 90’a yakınının gidecekleri destinasyonun gastronomi açısından zenginliğini dikkate aldığının altını çizen Kartın, dünya turizm gelirleri içinde yeme-içme harcamalarının payının yüzde 30 seviyelerinde olduğunu söyledi. Türkiye’de önemli bir potansiyel olduğuna vurgu yapan Kartın, TÜRSAB Gastronomi Turizmi İhtisas Komitesi olarak yeni yılda ‘Gastronomi Treni Projesini’ hayata geçireceklerini söyledi.

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ÖNCE ERCİYES EKSPRESİ

Kartın, 2019’da çalışmaya başladıkları ancak pandemi nedeniyle ara verdikleri proje için şu bilgileri verdi: “Fikri haklarına sahip olduğumuz proje ile tren seyahati ve gastronomi turizmini birleştireceğiz. TCDD Taşımacılık AŞ.’nin seçili tarih ve saatlerde, Türkiye sathında yaptığı ekspres trenlerine bağlanmak üzere charter yemekli vagonlar kiralayacağız. Vagonların satışları seyahat acenteleri tarafından yapılacak. Kiralanacak yemekli vagonlara ses ve görüntü tertibatı yapılacak. Geçilen güzergahtaki yerler rehber tarafından anlatılacak. Tren normal seferini yapacağı için taze ve hijyenik gıdalar, yerel lezzetler trenlere duraklarda ulaştırılacak. Böylece yereldeki esnafın da kalkınması sağlanacak. Projenin Adana-Kayseri arasında sefer yapan Erciyes Ekspresi’nde başlamasını öngörüyoruz. Sonrasında Pamukkale Ekspresi’nin ve Ege Ekspresi’nin devreye girmesini hedefliyoruz.”

BÖLGEYE ÖZEL YEMEKLER SUNULACAK

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ERCİYES Ekspresi’nde tüm hattın baştan sona kullanılmasının planlandığını dile getiren Ömer Kartın, “Pamukkale Ekspresi’nde Afyon, Denizli ve belki de Kütahya olacak. Ege Ekspresi’nde ise İzmir-Balıkesir arası kullanılacak. Bu güzergahlarda ana trene yemekli vagonlar eklenecek. Bu vagonlarda sadece turu satın alan kişiler olacak. Her bölge için özel yemekler bu vagonlarda turistlere sunulacak. Duraklar arasında bekleme az olacağı için o bölgelerde kültür turları düzenlenmeyecek. Turlar kısa mesafe olacağı için isteyenler sadece tren seyahatini satın alacak. Bu şekilde istemeyenler ise seyahat acenteleri tarafından düzenlenecek turları da satın alabilecek. Turun başlangıç şehrinde ya da bitiş şehrinde otelde konaklama da yapılacak. Konaklamanın ardından yine aynı trenle tura başladıkları şehre dönebilecekler. Diğer bir imkan ise, sadece tren seyahatini satın alıp gidilen şehirde kendi imkanlarıyla da konaklayabilecek” ifadelerini kullandı.

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DOĞA VE LEZZET BİR ARADA

2022 sonbaharında Kayseri-Adana arasında seferlere başlamayı hedeflediklerini belirten Ömer Kartın, “Hedefimiz bu turları haftada 2-3 güne çıkarmak. Doğu Ekspresi son yıllarda nasıl ilgi görüyorsa bu turların da aynı şekilde ilgi göreceğini düşünüyoruz. Söz konusu güzergahlarda turistler muhteşem bir doğada muhteşem yemekler yiyerek seyahat edecekler. Ülke turizmine yeni bir ürün kazandırarak hem turizmciye hem de trenlerin geçtiği güzergahtaki işletmelere katkı sağlamak istiyoruz. Tren yolculuğunu kaliteli ve keyifli bir aktivite haline getirmiş olacağız” dedi.