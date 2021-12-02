Yeni tehlike ‘sen de ekle’

Örneğin, kilit ekranının paylaşılması çok dikkat çekici. Normalde bir yazılım şirketinin veya bir üreticinin sizin kilit ekranızı görme ihtimali yok ama bu akımlarla rahatlıkla görebiliyor. Bu akımlar masum değil. Hem pazarlama ve reklam alanında hem de siber zorbalar tarafından kullanılabilir. Örneğin, sistem sizin evcil hayvanınız olduğunu, bahçeli bir evde yaşadığınızı, medeni durumunuzu ve alışkanlıklarınızı rahatlıkla algılayıp sizi ona göre sınıflandırabilir” dedi.