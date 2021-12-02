Türkiye’ye yeni yatırım kararı

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RENAULT Group, Türkiye’de Renault Group Otomotiv A.Ş. (RGO) isimli bir şirket kuracağını açıkladı. Yapılan açıklamada şirketin kuruluş amacının, yılın başında duyurulan global strateji ‘Renaulution’ planı kapsamında, Türkiye’deki varlığını ve yatırımlarını güçlendirecek ‘yeni atılım’ projesini hayata geçirmek olduğu bildirildi. Açıklamada, ‘Renaulution’ planının ana hedefinin, iş modellerini teknoloji, enerji ve mobilite başlıkları üzerine kurgulayarak markayı mobilite ekosisteminde iddialı bir konuma getirmek olduğu paylaşıldı. Ayrıca, yeni yapılanmayla birlikte Renault Group, Oyak-Renault Bursa fabrikasındaki üretim ve MAIS bünyesinde devam eden Renault ve Dacia markalarının satış pazarlama operasyonları başta olmak üzere Oyak Grubu ile olan köklü ortaklığının güçlenerek devam edeceğinin altı çizildi.

CEO’SU HAKAN DOĞU

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Şirketin, Türkiye’de yüzde 100 Renault Group iştiraki olarak faaliyet göstereceği vurgulanırken, yeni şirketin CEO’luk görevine Hakan Doğu’nun atandığı ifade edildi. Hakan Doğu, halen Renault Group Kurumsal Yönetim Komitesi’nde yer alıyor ve Renault Group Satış Sonrası Kıdemli Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor. Açıklamada Doğu’nun mevcut görevine devam edeceği, RGO CEO’luğu görevinde ise Renault Group CEO’su Luca De Meo’ya bağlı olacağının özellikle altı çizildi. Yeni şirketin planı ise 3 adımda şu şekilde açıklandı:

“1-Kapsamlı bir yatırım planıyla Türkiye’de üretim ve sanayideki varlığını güçlendirmek.

2-Türkiye’deki elektrikli araçlar ekosisteminin gelişimine etkin bir şekilde katkıda bulunmak.

3- Oyak başta olmak üzere diğer iş ortakları ve tüm yerel paydaşlarla geliştirilecek yeni projeler ile birlikte daha da güçlü bir sinerji yaratmak.”

OYAK GRUBU’YLA ORTAKLIK NE OLACAK?

FRANSIZ Renault, 1968 yılından bu yana Oyak Grubu ile ortak üretim ve satış yapıyor. Ortaklığa göre, üretimi yüzde 51’inde Fransızların söz sahibi olduğu Oyak Renault yapıyor. Satış faaliyetleri ise yüzde 51 hissesi bu kez Oyak Grubu’nda bulunan MAIS şirketi tarafından gerçekleştiriliyor. Yeni kurulacak şirket, Renault Group Otomotiv A.Ş. tamamen Fransız Renault Group’un iştiraki olması bakımından bir ilki temsil ediyor. Öte yandan, özellikle son zamanlarda Renault ile Oyak Grubu’nun ayrılacağı iddiaları sektörde sıklıkla konuşuluyordu. Dün yapılan duyuruyla birlikte bu konudaki spekülasyonlar da arttı.