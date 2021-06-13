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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 13.06.2021 - 09:44 | Son Güncelleme:

G7 ülkelerinden düşük ve orta gelirli ülkelere altyapı yardımı

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G7 ülkelerinden düşük ve orta gelirli ülkelere altyapı yardımı

G7 ülkelerinden yapılan açıklamada, düşük ve orta gelirli ülkelerin daha iyi altyapı inşa etmeleri amacıyla bir yatırım planının oluşturulması konusunda uzlaşmaya varıldığı ifade edildi.

Çin'e rakip olmak isteyen G7 liderleri, daha iyi altyapı inşa etmede düşük ve orta gelirli ülkeleri desteklemek için bir yatırım planının üzerinde anlaştığı belirtildi.

G7 ülkelerinden yapılan açıklamada, düşük ve orta gelirli ülkelerin daha iyi altyapı inşa etmeleri amacıyla Pekin'in Kuşak ve Yol Girişimi'ne rakip olacak bir yatırım planının oluşturulması konusunda uzlaşmaya varıldığı ifade edildi.

Açıklamada, yatırım planına ilişin olarak G7 liderlerinin "değer odaklı, yüksek standartlı ve şeffaf" bir ortaklık teklif edilmesinin planlandığı kaydedildi.

Son yıllarda Çin, özellikle Afrika ülkelerinde geniş çaplı altyapı projelerinin finansmanını sağlarken; bu ülkelerin borcunun artmasıyla etki alanını genişletmişti.

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