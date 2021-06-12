Kiralık elbiseyle liderler zirvesi

EN ÇOK İLGİ ÇEKEN LİDER EŞİ G7 zirvesinin, bu anlamda en çok ilgi çeken kişisi ise İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile kısa bir süre önce evlenen bir çocuk annesi Carrie Johnson. Çiçeği burnunda evli olan Carrie Johnson, lider eşleri için ev sahipliği de yapıyor. Ama onun bu kadar ön plana çıkmasının tek nedeni bu değil. Zirve için hazırladığı gardrobu.