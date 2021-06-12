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Haber Giriş: 12 Haziran 2021 - 10:46 | 

Kiralık elbiseyle liderler zirvesi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisinin başlamasından bu yana dünyanın önde gelen ülkelerinin liderleri ilk kez bir etkinlikte buluştu. Dünyanın en gelişmiş 7 büyük ekonomisinin liderleri, İngiltere'nin Cornwall kentinde düzenleen G7 zirvesinde bir araya geldi. Bu yıl 47'nci kez düzenlenen zirve, 13 Haziran'a kadar sürecek.

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1DÜNYA GÜNDEMİ MASAYA YATIRILIYOR

DÜNYA GÜNDEMİ MASAYA YATIRILIYOR

Koronavirüs pandemisi nedeniyle özel önlemlerin alındığı, her zamankinden daha az sayıda basın mensubunun davet edildiği G7 Zirvesi'nde, ülke liderleri, dünyayı ilgilendiren sosyal ve ekonomik konular üzerinde görüşmeler yapıyor. Halen devam eden Covid 19 pandemisi, küresel jeopolitik riskler, iklim değişikliği gibi önemli sorunların ele alınacağı zirvenin bir de daha renkli bir yanı var. Yani işin "magazinel" boyutu. Elbette işin bu kısmında ülke liderlerinin eşleri ön plana çıkıyor.

2ZİRVENİN RENKLİ YÜZÜ

ZİRVENİN RENKLİ YÜZÜ

G7 zirvesinde, ülke liderlerinin pek çoğu, eşleriyle birlikte katıldı. Lider eşlerinin giyim kuşamı da elbette büyük ilgi çekiyor. Bazen eşleriyle bazen de kendi aralarında buluşan ve etkinliklere katılan lider eşlerinin zirve gardrobu da ilgi çekiyor.

3EN ÇOK İLGİ ÇEKEN LİDER EŞİ

EN ÇOK İLGİ ÇEKEN LİDER EŞİ

G7 zirvesinin, bu anlamda en çok ilgi çeken kişisi ise İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile kısa bir süre önce evlenen bir çocuk annesi Carrie Johnson. Çiçeği burnunda evli olan Carrie Johnson, lider eşleri için ev sahipliği de yapıyor. Ama onun bu kadar ön plana çıkmasının tek nedeni bu değil. Zirve için hazırladığı gardrobu.

4ELBİSELERİ KİRALADI

ELBİSELERİ KİRALADI

Elbette bütün lider eşleri bu zirve için özel bir bavul hazırladı. Ama İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın eşi Carrie Johnson'ın bir farkı var. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Carrie Johnson, zirvede giydiği kıyafetlerin hiçbirini satın almadı, hepsini kiraladı.

5İNTERNET SİTESİ ÜZERİNDEN

İNTERNET SİTESİ ÜZERİNDEN

Women's Wear Daily adlı internet siesinin haberin göre 33 yaşındaki Carrie Johnson, G7 zirvesi için giyeceği elbiselerini yine bir internet sitesi üzerinden kiraladı. Carrie Johnson, dün diğer lider eşleriyle birlikte Büyük Britanya Kraliçesi 2. Elizabeth'in de hazır bulunduğu bir etkinliğe katıldı.

6GÜNLÜK KİRALAMAK UCUZA GELİYOR

GÜNLÜK KİRALAMAK UCUZA GELİYOR

O etkinlik için siyah üzerine rengarenk çiçek desenleri bulunan bir yazlık elbise giydi. Carrie Johnson'ın giydiği bu elbisenin satış fiyatı 1150 sterlin. Fakat, Johnson'ın bu kadar para ödemediği ve günlük fiyat üzerinden kiraladığı belirtiliyor.

Carrie Johnson'ın zirvenin ilk günü giydiği hardal sarısı Alice Eady imzalı elbisenin satış fiyatının 265 Sterlin olduğu kiralığının ise günlük 8 Sterline geldiği belirtildi.

7İŞTE LİDER EŞLERİNİN ZİRVE GARDROBU

İŞTE LİDER EŞLERİNİN ZİRVE GARDROBU

Şimdi gelin G zirvesinde çok ilgi çeken lider eşlerinin gardroplarına biraz daha yakından bakalım.

8GÖZDE MODACISINDAN GİYİNDİ

GÖZDE MODACISINDAN GİYİNDİ

İngiliz kraliyet ailesinin gelini, Prens William'ın eşi Kate Middleton, Kraliçe 2. Elizabeth'in yanı sıra Cornwall Düşesi Camilla ile birlikte ev sahibi olarak hazır bulunduğu etkinlikte, gözde modacısı Alexander McQueen'in tasarımı olan beyaz bir elbise giydi.

9BİR BEYAZ BİR FUŞYA

BİR BEYAZ BİR FUŞYA

Middleton dün de ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden ile birlikte yer aldığı başka bir etkinlikte, pembe renkli yine McQueen tasarımı fuşya rengi bir elbise giymişti. Middleton ve Jill Biden, bir okulu ziyaret etti. 

10KIRMIZI ŞIKLIK

KIRMIZI ŞIKLIK

ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill'in, önceki gün giydiği Brandon Maxwell tasarımı bu kırmızı elbise de çok konuşuldu.

11PANTOLON VE CEKET KOMBİNİ

PANTOLON VE CEKET KOMBİNİ

Tarzını hiç değiştirmeyen bir kişi varsa o da Almanya Başbakanı Angela Merkel'di.

12AYAKKABILAR DA AYNI

AYAKKABILAR DA AYNI

Merkel, her zamanki pantolon- ceket kombinasyonundan vazgeçmedi. Görüntüsünü de yine aynı tarz rahat ayakkabılarla tamamladı.

13KRALİÇE HER ZAMANKİ GİBİ

KRALİÇE HER ZAMANKİ GİBİ

Kısa bir süre önce eşi Prens Philip'i kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth de tarzından ödün vermedi. Çiçekli elbisesi, inci kolye ve küpeleri ve eldivenleriyle dünkü etkinlikte yer aldı.

14BAYAN MACRON RESMİ ŞIKLIK İÇİNDE

BAYAN MACRON RESMİ ŞIKLIK İÇİNDE

Emmanuel Macron'ın eşi Brigitte de zirvede resmi bir şıklık sergiledi.

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