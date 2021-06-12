Kiralık elbiseyle liderler zirvesi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisinin başlamasından bu yana dünyanın önde gelen ülkelerinin liderleri ilk kez bir etkinlikte buluştu. Dünyanın en gelişmiş 7 büyük ekonomisinin liderleri, İngiltere'nin Cornwall kentinde düzenleen G7 zirvesinde bir araya geldi. Bu yıl 47'nci kez düzenlenen zirve, 13 Haziran'a kadar sürecek.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
DÜNYA GÜNDEMİ MASAYA YATIRILIYOR
Koronavirüs pandemisi nedeniyle özel önlemlerin alındığı, her zamankinden daha az sayıda basın mensubunun davet edildiği G7 Zirvesi'nde, ülke liderleri, dünyayı ilgilendiren sosyal ve ekonomik konular üzerinde görüşmeler yapıyor. Halen devam eden Covid 19 pandemisi, küresel jeopolitik riskler, iklim değişikliği gibi önemli sorunların ele alınacağı zirvenin bir de daha renkli bir yanı var. Yani işin "magazinel" boyutu. Elbette işin bu kısmında ülke liderlerinin eşleri ön plana çıkıyor.
2
ZİRVENİN RENKLİ YÜZÜ
G7 zirvesinde, ülke liderlerinin pek çoğu, eşleriyle birlikte katıldı. Lider eşlerinin giyim kuşamı da elbette büyük ilgi çekiyor. Bazen eşleriyle bazen de kendi aralarında buluşan ve etkinliklere katılan lider eşlerinin zirve gardrobu da ilgi çekiyor.
3
EN ÇOK İLGİ ÇEKEN LİDER EŞİ
G7 zirvesinin, bu anlamda en çok ilgi çeken kişisi ise İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile kısa bir süre önce evlenen bir çocuk annesi Carrie Johnson. Çiçeği burnunda evli olan Carrie Johnson, lider eşleri için ev sahipliği de yapıyor. Ama onun bu kadar ön plana çıkmasının tek nedeni bu değil. Zirve için hazırladığı gardrobu.
4
ELBİSELERİ KİRALADI
Elbette bütün lider eşleri bu zirve için özel bir bavul hazırladı. Ama İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın eşi Carrie Johnson'ın bir farkı var. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Carrie Johnson, zirvede giydiği kıyafetlerin hiçbirini satın almadı, hepsini kiraladı.
5
İNTERNET SİTESİ ÜZERİNDEN
Women's Wear Daily adlı internet siesinin haberin göre 33 yaşındaki Carrie Johnson, G7 zirvesi için giyeceği elbiselerini yine bir internet sitesi üzerinden kiraladı. Carrie Johnson, dün diğer lider eşleriyle birlikte Büyük Britanya Kraliçesi 2. Elizabeth'in de hazır bulunduğu bir etkinliğe katıldı.
6
GÜNLÜK KİRALAMAK UCUZA GELİYOR
O etkinlik için siyah üzerine rengarenk çiçek desenleri bulunan bir yazlık elbise giydi. Carrie Johnson'ın giydiği bu elbisenin satış fiyatı 1150 sterlin. Fakat, Johnson'ın bu kadar para ödemediği ve günlük fiyat üzerinden kiraladığı belirtiliyor.
Carrie Johnson'ın zirvenin ilk günü giydiği hardal sarısı Alice Eady imzalı elbisenin satış fiyatının 265 Sterlin olduğu kiralığının ise günlük 8 Sterline geldiği belirtildi.
7
İŞTE LİDER EŞLERİNİN ZİRVE GARDROBU
Şimdi gelin G zirvesinde çok ilgi çeken lider eşlerinin gardroplarına biraz daha yakından bakalım.
8
GÖZDE MODACISINDAN GİYİNDİ
İngiliz kraliyet ailesinin gelini, Prens William'ın eşi Kate Middleton, Kraliçe 2. Elizabeth'in yanı sıra Cornwall Düşesi Camilla ile birlikte ev sahibi olarak hazır bulunduğu etkinlikte, gözde modacısı Alexander McQueen'in tasarımı olan beyaz bir elbise giydi.
9
BİR BEYAZ BİR FUŞYA
Middleton dün de ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden ile birlikte yer aldığı başka bir etkinlikte, pembe renkli yine McQueen tasarımı fuşya rengi bir elbise giymişti. Middleton ve Jill Biden, bir okulu ziyaret etti.
10
KIRMIZI ŞIKLIK
ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill'in, önceki gün giydiği Brandon Maxwell tasarımı bu kırmızı elbise de çok konuşuldu.
11
PANTOLON VE CEKET KOMBİNİ
Tarzını hiç değiştirmeyen bir kişi varsa o da Almanya Başbakanı Angela Merkel'di.
12
AYAKKABILAR DA AYNI
Merkel, her zamanki pantolon- ceket kombinasyonundan vazgeçmedi. Görüntüsünü de yine aynı tarz rahat ayakkabılarla tamamladı.
13
KRALİÇE HER ZAMANKİ GİBİ
Kısa bir süre önce eşi Prens Philip'i kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth de tarzından ödün vermedi. Çiçekli elbisesi, inci kolye ve küpeleri ve eldivenleriyle dünkü etkinlikte yer aldı.
14
BAYAN MACRON RESMİ ŞIKLIK İÇİNDE
Emmanuel Macron'ın eşi Brigitte de zirvede resmi bir şıklık sergiledi.