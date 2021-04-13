MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriFransa'dan flaş uçuş kararı
GeriEkonomi Fransa'dan flaş uçuş kararı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
AA
Haber Giriş: 13.04.2021 - 17:49 | Son Güncelleme:

Fransa'dan flaş uçuş kararı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fransa'dan flaş uçuş kararı

Fransa uçuşlarla ilgili yeni karar aldı. Avrupa ülkesi ilk olarak koronavirüsün son zamanlarda artış gösterdiği Brezilya ile uçuşları askıya aldıklarını açıkladı.

Fransa Başbakanı Jean Castex, Ulusal Mecliste yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Brezilya mutasyonundan duyulan endişe nedeniyle bu ülke ile Fransa arasındaki uçuşların ikinci bir emre kadar durdurulduğunu belirtti.

ABde aşı sertifikası bilmecesi... Üye ülkelere önemli uyarı
AB'de aşı sertifikası bilmecesi... Üye ülkelere önemli uyarı!

Başbakan Castex, Brezilya’da durumun kötüleştiğinin farkında olduklarını, bu nedenle uçuşların askıya alındığını ifade etti.

Aşılamanın yavaş ilerlediği Fransa’da şu ana kadar Kovid-19’un 92 türü tespit edildi.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi