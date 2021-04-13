AB'de aşı sertifikası bilmecesi... Üye ülkelere önemli uyarı!

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, bu yaz seyahatlerde kullanılmak üzere çıkarılması beklenen aşı sertifikasının üye ülkelerce başka amaçlarla kullanılması durumunda iç yasal düzenlemelerin buna uygun hale getirilmesi gerektiğini bildirdi.



AB Komisyonu üyesi Didier Reynders, Avrupa Parlamentosunun Sivil Özgürlükler, Adalet ve İçişleri Komitesinde aşı sertifikası konulu toplantısında sertifikayla ilgili çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Sertifikayla bu yazdan önce AB içindeki seyahatlerin kolaylaştırılmasının amaçlandığını aktaran Reynders, AB'nin hazırladığı yasal zeminin belgenin "sadece seyahatlerde kullanımına" izin vereceğini söyledi.

Reynders, dijital belgenin kültürel faaliyetler, spor müsabakaları veya başka etkinliklerde kullanılabilmesi için üye ülkelerin yasalarını buna uygun hale getirmesi gerektiğini vurguladı.

Didier Reynders, aşı sertifikasının hava taşımacılığında kullanımı konusunda bilgi verirken de hava yolu şirketlerinin yolcuların sertifikalarını kontrol edebileceğini aktardı.

Reynders, "Bir hava yolu şirketi uçağa biniş sırasında sertifikanın geçerliliğini kontrol edebilir. Böylece kapılarda yaşanan uzun tartışmalar önlenebilir." dedi.

AB sınırları içindeki seyahatlerde geçerli olacak sertifikanın yaza kadar hazır olması planlanıyor. Sertifikada Kovid-19 aşısı olunduysa buna ilişkin bilgiler, PCR veya antijen test sonucu ile hastalığı geçirenlerin antikor düzeyine dair belge bulunacak.

AB'de onaylı aşılar kabul edilecek ancak AB ülkeleri başka aşıları kabul edip etmeyeceklerine kendileri karar verecek. Gelecekte başka bir ülkenin aşı sertifikasının tanınması için AB'de onaylı aşıların kullanılmış olması gerekecek ancak AB ülkeleri yine kendileri hangi aşıların tanınacağına karar verebilecek.

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