Fiyatlar düşmeye başladı… İşte en ucuz sıfır otomobiller

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Otomobil fiyatları hızla gerilemeye başladı. Ticaret Bakanlığı’nın hem ikinci el hem de sıfır otomobil satışlarına yönelik aldığı kararlar etkili oldu. Bakanlığın attığı adımlarla birlikte aksesuar adı altında bayilerin fatura kesmeden el altından para alması, bayi çalışanlarının satış listesinde sıra önceliği tanımak için fazladan ücret talep etmesi, bir kişinin topladığı vekaletlerle 3’ten fazla araç satışının önüne geçilmesi, fahiş fiyat denetimleri, sıfırdan daha pahalıya satılan ikinci ele düşmüş araçların ilanlarına düzenleme gibi birçok aksiyon otomobil sektörünü düzene soktu.

Bununla birlikte güven ve istikrar ortamının pekişmesi, hükümetin aldığı para ve mali politikaların etkisiyle birlikte otomobiller yatırım aracı olmaktan çıkıp ihtiyaç haline geri döndü. Böylece otomobili sadece ihtiyacı olanlar erişmek istemeye başladı ve talep geri çekildi.

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BAYİLER TELEFONLARA SARILDI

Markalar da bu gelişmeler ışığında ellerindeki otomobilleri satmak için sıfır faiz kampanyaları, yüz binlerce liralık fiyat indirimleri yapıp müşteri çekmek için yarışa girdi.

“Stoklarda araç bulunmuyor” iddiasıyla araçları liste fiyatından daha yüksek fiyatlardan satmak isteyen bayiler de müşterilerini tek tek aramaya başladı.

EN UCUZ OTOMOBİL FIAT EGEA OLDU

Türkiye’deki en ucuza satılan otomobil Fiat Egea oldu. Egea’yı Kia Picanto, Citroen C3 ve Renault Taliant takip etti.

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SIFIR OTOMOBİL ALIRKEN DİKKAT

Sıfır otomobil alırken sıfır diye kontrol etmemezlik yapmayın. Sıfır araçlarda da hatalar olabiliyor, kontrollerinizi yapıp teslim alın. Bayilerde boya ölçüm cihazları bulunduğundan dolayı boyasını kontrol edebilir, parçaların vida-somun birleşim yerlerinde oynama olup olmadığını gözle muayene edebilirsiniz.

Araç fiyatında anlaşma yaparken mutlaka küçük de olsa aksesuar talep etmeyi unutmayın, satışta zorlandıkları için aksesuarı vereceklerdir.

Sıfır olsa da pazarlık etmeyi unutmayın. Bayiler satışlardan çok büyük karlar etmese de ilerleyen zamanda yetkili servis hizmeti vereceği için büyük kazançlar elde edeceklerdir. Örnek vermek gerekirse basit bir yağ değişimi periyodik bakımında aynı ürünleri alıp kendiniz yaptırmaya kalksanız 2 bin lira civarında ödeme yapacakken yetkili servis sizden 5-6 bin lira ücret talep edebilir. Elbette ki yetkili serviste yapılan bakımlar aracın garanti süresi içinde oluşacak olumsuzluklara yönelik teminat sağlıyor, bu avantajı da unutulmamalı. (Bu tutar örnektir, ultra lüks, supersport otomobillerin bakımlarıyla kıyaslanmamalı)

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