Otomobil fiyatlarında serbest düşüş! Markalar kampanyalara başladı... İşte uzman tavsiyesi

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Otomotiv sektörüne yönelik alınan tedbirler, ekonomi yönetiminin para ve maliye politikasında değişiklik otomobil fiyatlarına düşüş getirdi. Sıfırından daha yüksek fiyata satılan ikinci el otomotiv sektöründe satışlar yavaşlarken potansiyel alıcılar fiyatların daha da düşmesini beklemeye başlayıp paralarını kısa vadede faiz ile tasarruf etme yöntemine yöneldi.

İkinci el otomobillerde fiyatlar hızla gerilerken piyasada arz fazlası oluşan sıfır otomobillere yönelik de indirimler açıklanmaya başladı.

BAYİLERDE OTOMOBİL FAZLASI VAR

Bayilerde daha önceden otomobil bulunamazken şu anda anahtar teslim direkt satışlar yapılabiliyor. Bayilerdeki müşteri temsilcileri aylar öncesi oluşturdukları listelerdeki müşterileri aramaya başlarken talep de git gide düşüşe geçti.

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KAMPANYALI SATIŞLAR BAŞLADI

Ellerindeki otomobilleri satamayan firmalar mecburen kampanyaları duyurmaya başladı. Yıl sonunun gelmesiyle birlikte 2023 model stoklarını bitirmeye çalışan markalar hem fiyat indirimi hem de kredi kampanyaları düzenlemeye başladı.

OTOMOBİL YATIRIM ARACI OLMAKTAN ÇIKTI

Sıfır ya da ikinci el otomobil alacak kişiler fiyatlarda indirim talep etmesi gerekiyor. Mevcut konjonktürde mevduat faizlerinin yüksek olması otomobili yatırım aracı olmaktan çıkardı ve vatandaş parasını faize yatırarak ek gelir elde etmeye başladı. Kısa vadede parayı faize yatırıp indirimleri bekleyen vatandaşlar alım yerine tasarruf tarafına geçmiş oldu. Ortalama olarak 1 milyon lirası olup araç almak isteyen kişiler bu parayı araç almak yerine faize koyması halinde yüzde 40’lık mevduat faiziyle aylık yaklaşık 33-34 bin lira civarında faiz getirisi sağlıyor. Otomobil fiyatlarında gerileme olmasından dolayı faiz getirisi ileride otomobil almak için avantaj sağlıyor.

OTOMOBİLİ OLAN SATIP FAİZE KOYUYOR

Otomobil sahipleri de yükselen faizle birlikte araçlarını satıp bankaya yatırım amaçlı mevduat yapabiliyor. Böylece sattığı otomobilden daha yüksek model ve üst paketini birkaç aylık faizle alabilme imkanına sahip oluyor.

İKİNCİ ELDE FİYATLARA DİKKAT EDİLMELİ

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İkinci el otomobil piyasasında sıfıra yakın fiyat veren kişi ya da galericilere itibar edilmemeli ve daha fazla indirim talep edilmeli. Her geçen gün değişen fiyatlar ve otomotiv sektöründeki durgunluk nedeniyle avantajlı fiyat teklifleriyle uygun fiyata otomobil sahibi olabilirsiniz. Galericilerin para kazanmak için ellerindeki araçları nakite çevirmesi gerektiği de unutulmamalı ve bu durumu tüketicilerin olumlu olarak kullanması gerekiyor.

KREDİ YERİNE NAKİT ALMAK DAHA ÖNEMLİ

Kredi faizlerinin yüzde 3-4 aralığında değiştiği bu dönemde krediyle otomobil almak yerine nakit almak daha da avantaj sağlıyor. 24 ay vadeli 200 bin lira kredi çekilmesi durumunda aylık ödeme yaklaşık 13-14 bin lira civarında değişirken toplamda geri ödemesi 330 bin lirayı buluyor.

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KASKO VE TRAFİK SİGORTASI UNUTULMAMALI

Otomobil alındığında zorunlu trafik sigortası yapılması şart koşuluyor. Herhangi bir kaza ya da can kaybı olması durumunda trafik sigortası mağdur tarafa ödeme yapıyor. Kasko ise araç sahibini hırsızlık, sel, su baskını, deprem, doğal afetler, kendisinin alkol ve uyuşturucu etki dışında kusurlu olduğu kazaların tadilatını yapması gibi birçok özel durumu karşılıyor.

Otomobil alırken trafik sigortası ve kasko yapılması durumunda ortaya çıkacak fiyatların da göz önünde bulundurulması gerekiyor.

TOYOTA’DAN İNDİRİM VE KREDİ KAMPANYASI

İlk indirimi yapan marka Toyota oldu. Toyota fiyatlarını Ekim ayına özel yaklaşık 150-180 bin lira bandında aşağı çekerken yüzde 0 faiz ile 250 bin lira kredi imkanı da sunuldu. Ancak hem indirim hem de sıfır faizli kredi kullanılmasına marka izin vermedi.

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FIAT DA İNDİRİM YAPTI

Fiat da indirim yapma kararı aldı. Marka Ekim ayına özel tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatlarında 38-40 bin lira civarında indirim yaptı. Egea 1.4 Fire 95 HP otomobil kampanyalı olarak 729 bin 900 liradan satışa sunuldu.

FORD'DA DA İNDİRİM VAR

Ford da otomobil fiyatlarında indirime gitti. Marka peşin alımlarda 83 bin liraya varan indirimler yaptı.

“MARKALAR KAMPANYA YAPACAKTIR”

EBS Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin otomotiv sektöründeki fiyatlara yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Şahin, kurların hareketli ve enflasyon yüksek seyrettiğini belirtti. Şahin “Birşeyin fiyatına sözde düşüyor demekle düşmüyor. Bir taraftan indirim bir taraftan da artış yaşanıyor. Kur artmadığı sürece markalar kampanyalar yapacaktır. Markaların elde para isteme dönemi sona erdi. Kimse 1 milyonluk araca artık 1.1 milyon istemiyor” dedi.

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“KAMPANYA MÜŞTERİNİN TALEBİNE GÖRE ŞEKİLLENİYOR”

Kampanyalar için Şahin “Kampanyaları müşterilerin talepleri belirliyor. Araç fiyatlarının artışı satışları yavaşlatır ama tamamen durdurmaz” ifadesini kullandı.

“İHTİYACI OLANLAR İÇİN İDEAL ZAMAN”

Şahin otomobil satın almak isteyenler için ideal bir zaman olduğunu söylerken ihtiyacı olmayanların almaması gerektiğini belirtti. Şahin, otomobilin yatırım aracı olmaktan tamamen çıkmadığını karlı bir yatırım aracı olmaktan çıktığını söyledi.

“MÜEYYİDELER GERİDEN GELİYOR”

Bakanlıkların otomotiv sektörüne yönelik aldığı tedbirlere yönelik olarak Şahin “Müeyyideler geriden geliyor, bakanlığın hamlesi daha önce olmalıydı. Genelde bakanlık cezayı nihayete çevirmesi uzun sürüyor. Tespit edilmesi, denetim vs… derken 6-7 ay sonra cezalar sonuçlandırılıyor. İlerleyen zamanda cezalar kesilecektir” dedi.