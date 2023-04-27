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First Republic Bank'ta büyük sıkıntı! Hisseler sert düştü

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#First Republic Bank#Banka#Hisse
First Republic Bankta büyük sıkıntı Hisseler sert düştü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2023 07:18

ABD'li First Republic Bank'ın finansal sorunlar yaşaması nedeniyle ABD yönetimi ve regülatörler henüz adım atmadı.

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ABD'deki bankacılık krizinin bir halkası olan First Republic Bank'ın hisselerine sert satışlar devam ediyor. ABD'de Silicon Valley Bank ile başlayan bankacılık sektörüne ağır yara aldıran iflas gelişmesi sonrası First Republic Bank'ta da sorunlar olduğu anlaşılmıştı.

Bankanın hisseleri Salı günü yüzde 49, dün ise yüzde 30 oranında değer kaybı yaşadı ve yatırımcıları korumak amacıyla işlem sırası kapatıldı.

Bankanın özel durumuna ilişkin olarak ABD yönetimi ve regülatörlerden herhangi bir hamle gelmedi.

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30 MİLYAR DOLAR KONMUŞTU

Mart ayında yaşanan bankacılık krizinde büyük bankalar First Republic Bank'a 30 milyar dolar mevduat koymuş ve bu sayede banka iflas etmekten kurtulmuştu. Ancak paraları koyan büyük bankalar da First Republic Bank'ın kurtarılması için hamle bekliyorlar.

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#First Republic Bank#Banka#Hisse

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