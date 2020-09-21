Firmaların pazarlama, satış ve dağıtım giderleri 10 yılda 4 katına çıktı

Türkiye'deki firmaların faaliyet harcamalarındaki alt kalemlerden "pazarlama, satış ve dağıtım giderleri", 2010-2019 döneminde sürekli artış göstererek, yaklaşık 1,8 trilyon lirayı buldu. En fazla harcamayı, toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektöründeki firmalar gerçekleştirdi.



AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yapılan "Sektör Bilançoları 2019" araştırması sonuçlarından derlediği bilgiye göre, firmaların faaliyet giderlerinin alt kalemi olan pazarlama, satış ve dağıtım giderleri harcamaları son 10 yılda sürekli artış gösterdi.



Firmaların pazarlama, satış ve dağıtım giderleri 2010'da 83,3 milyar lira, 2011'de 101 milyar lira, 2012'de 114,9 milyar lira, 2013'te 129,5 milyar lira, 2014'te 148,3 milyar lira, 2015'te 159,3 milyar lira, 2016'da 185,9 milyar lira, 2017'de 228,1 milyar lira, 2018'de 280,2 milyar lira ve geçen yıl 327,4 milyar lira olarak kayıtlara geçti.



Böylelikle firmaların 2010-2019 döneminde pazarlama, satış ve dağıtım giderleri harcamaları 4 katına çıktı. Söz konusu kalemde harcanan toplam tutar 10 yılda 1 trilyon 758 milyar lira olarak hesaplandı.



EN FAZLA HARCAMA 900 MİLYAR LİRA OLDU



Firmaların söz konusu kalemdeki harcamalarına bakıldığında, ilk sırayı 900 milyar 355 milyon lirayla "toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı" sektörü aldı. Bunu 542 milyar lirayla imalat ve 100 milyar 774 milyon lirayla bilgi ve iletişim sektörleri izledi.



Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri en az olan sektörler incelendiğinde, yaklaşık 1,4 milyar lirayla diğer hizmet faaliyetleri, 1,7 milyar lirayla su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri, 2,5 milyar lirayla da eğitim sektörlerinin sıralandığı görüldü.