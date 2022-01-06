Fed altın fiyatlarını vurdu! Ons altında düşüş hızlandı...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Basına ve kamuoyuna... Demirören Grubundan açıklamaBasına ve kamuoyuna... Demirören Grubu'ndan açıklama#Demirören Şirketler Grubu
Pandeminin sonu mu geliyor 1 SORU 4 UZMANPandeminin sonu mu geliyor? 1 SORU 4 UZMAN#Koronavirüs
İşte memur emeklisinin zamlı maaşları: Kuruşu kuruşuna hesapladıkİşte memur emeklisinin zamlı maaşları: Kuruşu kuruşuna hesapladık#Memur Emeklisi
Masada 4 kritik başlık vardıMasada 4 kritik başlık vardı#Recep Tayyip Erdoğan
‘Bil / Bul’ ekine dokunmamalıydık‘Bil / Bul’ ekine dokunmamalıydık#Bil / Bul Eki
Yeni yan etki iddiası Korona 9 yaşındaki çocuğa kâbusu yaşattıYeni yan etki iddiası! Korona 9 yaşındaki çocuğa kâbusu yaşattı#Koronavirüs
İşte DEVA Partili Gürcanın ifadesi Fotoğrafları böyle savunduİşte DEVA Partili Gürcan'ın ifadesi! Fotoğrafları böyle savundu#DEVA Partisi
Nedeni belli oldu Kripto para piyasalarında deprem...Nedeni belli oldu! Kripto para piyasalarında deprem...#Kripto Para Piyasaları
Biden yine tüm dünyayı şaşırttı Sosyal medya yıkıldı...Biden yine tüm dünyayı şaşırttı! Sosyal medya yıkıldı...#Biden
TOGG dünyanın en büyük teknoloji fuarında… CEO’yu duygulandıran anlarTOGG dünyanın en büyük teknoloji fuarında… CEO’yu duygulandıran anlar#TOGG
Fed altın fiyatlarını vurdu İşte son durum...Fed altın fiyatlarını vurdu! İşte son durum...#Altın Fiyatları
Bir yıl önce ilkel bir sedyeyle veda ettiği ülkeye geri dönmeye hazırlanıyorBir yıl önce ilkel bir sedyeyle veda ettiği ülkeye geri dönmeye hazırlanıyor#Ashley Judd
Mafya patronu yakayı böyle ele verdi... 20 yıldır aranıyorduMafya patronu yakayı böyle ele verdi... 20 yıldır aranıyordu!#İtalya
Novak Djokovic sınır dışı Babası topa girdi: Sokaklara döküleceğizNovak Djokovic sınır dışı! Babası topa girdi: Sokaklara döküleceğiz#Koronavirüs
Pikan cevizli tarife tepki Kilosu 800 lira mıPikan cevizli tarife tepki! Kilosu 800 lira mı?#Yasemin Özilhan
HABERLEREkonomi Haberleri

Fed altın fiyatlarını vurdu! Ons altında düşüş hızlandı...

#Altın Fiyatları#Ons Altın#FED
Fed altın fiyatlarını vurdu Ons altında düşüş hızlandı...

Fed'in daha erken ve daha hızlı faiz artırımına gidebileceği yönünde verdiği sinyaller ons altın fiyatlarını vurdu. Dün 1832 doları test eden ons altın, bugün 1800 dolar seviyesine kadar çekildi. Uzmanlar Omicron varyantının neden olduğu endişelerin ons altın fiyatlarını desteklediğini belirtirken olası geri çekilmelerde 1795, 1781, 1765 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade ediyor.

Haberin Devamı

Fed'in hızla artan enflasyonu frenlemek için daha erken ve daha hızlı faiz artırımına gidebileceğinin sinyalini vermesi ve faiz artırımına başladıktan hemen sonra bilançosunu küçültmeye başlamayı tartışması altın fiyatını geriletti.

1830 dolar/ons direncine doğru yukarı hareketin tersine dönmesine yol açan Fed açıklamalarının ardından spot altın saat 08.49 itibarıyla 1800 dolar ons ile dünkü kapanışın yüzde 0,51 altında işlem görüyor.

Fed altın fiyatlarını vurdu Ons altında düşüş hızlandı...

Analistler, Omicron varyantının vaka sayılarında büyük artışa yol açmasının spot altın fiyatına destek vermeye devam ettiğini, bu ortamda altın fiyatının ilk destek olan 1801 dolar/ons seviyesinin üzerinde tutunmaya devam etmesini bekliyorlar. Bu desteğin kırılması halinde ise 1782 dolar/ons seviyesine kadar geri çekilme hedeflenebilir.

Haberin Devamı

TEKRAR BASKI ALTINA GİREBİLİR

Ikon Menkul tarafından paylaşılan değerlendirmede Ons atının 1795 dolar altında tekrar baskı altına girebileceği belirtilirken şu ifadelere yer verildi:

Beklenenden daha şahin tondaki FOMC tutanakları dolar endeksine destek verirken değerli metaller tarafına baskı yapıyor. ABD 10 yıllık tahvil faizinin %1.7’e temas etmesi de değerli metaller üzerinde baskı unsuru oluşturmakta.

Gözden Kaçmasın

Kripto paralarda sert düşüş Değer kayıpları hızlandı...Kripto paralarda sert düşüş! Değer kayıpları hızlandı...Haberi görüntüle

Bunun etkisi ile birlikte sarı metalde hafif bir geri çekilme mevcut. Dün tekrar 1832 direncine kadar tepki vermiş olan sarı metalin bu hareketi geçici oldu ve geri çekildi. Asya seansında da 1805 seviyelerine fiyatlanıyor. Adım adım tekrar 200 günlük ortalamaya geri çekiliyor. 200 günlük ortalamanın altındaki günlük kapanışlar, sarı metaldeki görüntüyü negatife çevirebilir. Bu durumu izlemeye devam edeceğiz.

Yukarıda son günlerde test ettiği 1832 direnci üzerinde tutunabilirse o zaman pozitif bir görüntünün devamından bahsedebiliriz.

Destekler: 1800/1795 – 1781 – 1765

Dirençler: 1812 – 1832 – 1850

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Altın Fiyatları#Ons Altın#FED

BAKMADAN GEÇME!

Omicron varyantı pandeminin sonunu mu getirecek 1 SORU 4 UZMAN

Omicron varyantı pandeminin sonunu mu getirecek? 1 SORU 4 UZMAN

#Koronavirüs
Tolgahan Sayışman 55 dakikada 40 kilo aldı

Tolgahan Sayışman 55 dakikada 40 kilo aldı!

#Tolgahan Sayışman
Dürüm döneri babası keşfetmiş... Kim inanır buna

Dürüm döneri babası keşfetmiş... 'Kim' inanır buna

#Kim Jong-İl

BAKMADAN GEÇME!

Omicron varyantı pandeminin sonunu mu getirecek 1 SORU 4 UZMAN

Omicron varyantı pandeminin sonunu mu getirecek? 1 SORU 4 UZMAN

#Koronavirüs
Tolgahan Sayışman 55 dakikada 40 kilo aldı

Tolgahan Sayışman 55 dakikada 40 kilo aldı!

#Tolgahan Sayışman
Dürüm döneri babası keşfetmiş... Kim inanır buna

Dürüm döneri babası keşfetmiş... 'Kim' inanır buna

#Kim Jong-İl