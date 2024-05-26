‘Fark Yaratanlar’da kadın yılı

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Fark yaratmak, bir süredir başta pazarlama olmak üzere iş dünyasında pek fiyakalı, sık söylenen bir kalıp oldu. Benim için ise bu iki kelime, tam 15 yıldır müthiş ilham veren cesur insanların hikâyelerini ifade ediyor. Bu yıl 50’nci yılını kutlayan Sabancı Vakfı bundan 15 yıl önce bir kararını biz sosyal etki yazan gazetecilere duyurmuştu. “Vakıf olarak birçok yurt, okul, eğitim merkezi yaptırıyoruz ama bundan sonra enerjimizi toplumda ölçülebilir katkılar sağlamaya kendini adamış sivil toplum kuruluşu ve kişilere aktaracağız. Kaynağımızı onları desteklemek için kullanacağız” demişti. Başlatılan projeye de tam 15 yıl önce “Fark Yaratanlar Programı” adını vermişlerdi.

Son sekiz sezondur ben de Fark Yaratanlar programının Danışma Kurulu üyelerinden biriyim. Son sekiz yıldır her Fark Yaratanlar tanıtımına ayrı bir heyecanla gidiyorum.

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ALTI FARKINDA KADIN

Geçtiğimiz günlerde Fark Yaratanlar’ın 15’inci sezon sonuçları Sakıp Sabancı Müzesi The Seed’de kalabalık bir törenle duyuruldu. Altı ismi şöyle özetleyeyim...

- Pigmentsiz İnsan çalışmasıyla kendisi gibi albinizmle yaşayan ve az gören bireylerin hayatında fark yaratan Ayşenur Sena Tarakçı

- Şehirde doğayla uyumlu yaşamı teşvik etmek için Kokopelli Şehirde girişimini hayata geçiren Elif Oğuzbal Çatıkkaş & Yasemin Kırkağaçlıoğlu

- Antandros Antik Kenti başta olmak üzere kültürel mirasın korunması ve bölgenin turizm cazibe merkezi haline gelmesi için Antandros Derneği’nin kurucularından biri olan Gülçin Cömert

- Engelsiz Matematik Eğitim Platformu aracılığıyla görme engelli öğrencilerin, ailelerinin ve kapsayıcı matematik alanında çalışmak isteyen öğretmenlerin hayatında fark yaratan

Hale Uçuş

- Kendisi ve ailesinin hayatından yola çıkarak kurduğu Hadi İşaret girişimiyle sağır ve işitme engelli bireylerin iletişim becerilerinin artırılmasını ve Türk İşaret Dili’nin zenginleştirilmesini hedefleyen Sibel Kaya

- Çiftçilerin organik tarımda söz sahibi olması için çalışan ve Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği’nin kurulmasına öncülük eden Yeşim Bekyürek...

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Bu yıl tam 4 bin başvuru oldu Fark Yaratanlar Programı’na. Ve bu altı kadın öne çıktı. O gecenin arkasında müthiş bir çalışma var. Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Birsel Safkan, tam bir ‘arı yönetici’ profili. Koordinatör Merve Özayıtgu’nun ise emeği büyük.

Şimdi bütün ekip bir sonraki sezon için hazırlanacak. Birlerce ‘iyi insan’ı görünür kılarak umutları artırmak üzere yeniden kolları sıvayacaklar...

‘BÜTÜN FARK YARATANLARIN KADIN OLMASI GURUR VERİCİ’

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, her yıl olduğu gibi 15’inci sezonda da Fark Yaratanlar’la bizzat tanışmak üzere Sakıp Sabancı Müzesi The Seed’deydi. İsimler açıklanırken notlar aldı. Sonra sahneye çıktı ve “Fark Yaratanların hikâyelerini izlediğimde geleceğe daha büyük bir inanç ve umutla bakıyorum. Bu yıl seçilen tüm fark yaratanlarımızın da kadın olması beni ayrıca mutlu ediyor. Onların başardıkları ile ayrıca gurur duyuyorum” dedi.

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Programa olan inancını ise şöyle dile getirdi:

“Bu yolculukta sorunları çözmek için mücadele eden, inisiyatif alan ve bunu başaran insanlara ulaştık. Onların hikâyelerini herkese duyurmak, toplumun da bu hikâyelerden ilham almasını istedik. İnsanımızın fırsat olduğunda, potansiyeli gördüğünde her işi başarabildiğini ve zorlukların üstesinden gelebildiğini Fark Yaratanlar sayesinde bir kez daha gördük.”

DÜNYAYI DEĞİŞTİRECEK FİKİRLER ARANIYOR

James Dyson Vakfı tarafından öğrencilere yönelik her yıl düzenlenen ve tasarım odaklı bir mühendislik yarışması olan James Dyson Ödülü, son dönemin en etkili programlarından biri. Gerçekten geleceğin dertlerini kafaya takan binlerce genç yarışıyor burada.

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Tüm mühendislik ve tasarım öğrencilerine, yeni mezunlara açık olan yarışmanın hedefi kanserden doğal afetlere kadar küresel sorunları ele alan iddialı tasarımları aramak, bulmak. Her yıl bir Uluslararası Kazanan ve bir de Sürdürülebilirlik Kazananı belirleniyor. Bu gençlere dünya çapında tanınmanın kapıları açılıyor.

Ödülün bu yıl için başvuruları açılmış durumda. James Dyson Ödülü, 2005’ten bu yana 400’den fazla genç mucidi 1 milyon Sterlin’den fazla para ödülü ile desteklemiş. Bugüne kadar uluslararası kazananların üçte ikisinden fazlası fikirlerini ticarileştirmiş ki bu çok önemli bir oran. Uluslararası Kazanan ve Uluslararası Sürdürülebilirlik Kazananı seçilen gençler, 30 bin Sterlin ödül alıyor. Programın yürütüldüğü 30 pazardaki her Ulusal Kazanan’a 5.000 Sterlin ödül veriliyor.

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Geçen yılı hatırlayanlar Suat Batuhan Esirger ismine yabancı değil. Yangınları gerçek zamanlı olarak ultra erken şekilde tespit eden IoT tabanlı, uydu bağlantılı bir sensör sistemi olan “ForestGuard 2.0” projesi ile Türkiye Ulusal Kazananı olmuştu. ForestGuard 2.0 yayılmaya ve yurtdışından yatırımlar almaya devam ediyor.

Bu yılın Ulusal Kazananlar’ 11 Eylül’de, Uluslararası İlk 20 listesi 16 Ekim’de belli olacak. Uluslararası Kazananlar ise 13 Kasım’da açıklanacak.

GRANFONDO YARIŞLARI BURSA’DA

-ürkiye’nin ilk OSB’lerinden biri Bursa Organize Sanayi Bölgesi. Milyarlık ihracata imza atan dev şirketlere ev sahipliği yapıyor. Bugünlerde ‘yeşil OSB’ olmaya hazırlanıyor. Bursa OSB ile BOSİAD global çapta bir etkinliği kente getirdi. Dünyaca ünlü bisiklet yarışı Granfondo, Idea Factory Organizasyonu ile 26 Mayıs 2024 Pazar (bugün) yapılacak.

Yarışların tanıtım toplantısı geçtiğimiz günlerde yapıldı. BOSİAD Başkanı Rasim Çağan amaçlarını şöyle anlattı: “Yeşil Bursa’nın hep yeşil kalması hayalimiz. Bursa OSB çevreyi korumak için kurulmuş bir sanayi bölgesi. Bugün tanıtım toplantısını gerçekleştirdiğimiz Granfondo Bursa da bizim çevreci ruhumuza bire bir uyan bir etkinlik. Bu etkinlikleri ne kadar çok desteklersek bu olanakların kamu nezdinde insanların daha fazla sorgulaması ve talep etmesini sağlayacağız. Türkiye’nin ilk OSB’si olarak, çevreye duyarlı projeler ve sürdürülebilirlik hedeflerimiz kapsamında dünya çapında ünlü bisiklet yarışı Granfondo Bursa’nın da amacına ulaşması diliyoruz.”