FAO, küresel gıda fiyatlarının düşüşünü sürdürdüğünü bildirdi

FAO'dan yapılan açıklamaya göre, temmuzda ortalama 123 puan olan FAO Gıda Fiyat Endeksi, bir önceki aya göre düşük, geçen yılın aynı ayına göre ise yüksek oldu.

Küresel olarak en çok ticareti yapılan gıda ürünlerinin uluslararası fiyatlarındaki değişiklikleri içeren Endekste temmuzda yaşanan gerileme, çoğunlukla tahıllar ve bitkisel yağlar ile süt ürünlerinin fiyatlarındaki düşüşleri yansıttı.

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