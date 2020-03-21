Faaliyet durduran kira ödemeyecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum imzalı genelgede, koronavirüs (Kovid-19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla devletin tüm kurumlarıyla önlemler almaya devam ettiği belirtildi. Genelgeye göre, il özel idareleri ve belediyelerce işletilen ve koronavirüs önlemleri kapsamında geçici olarak faaliyetleri durdurulan iş yerlerinden bu süre zarfında kira talep edilmeyecek, kira sözleşmeleri uzatılacak ve kira borçları ertelenecek. Genelgede içme suyu temini ve dağıtım hizmetlerini yürüten belediyeler ve bağlı kuruluşlarının bu hizmetlerini kesintisiz devam ettirmesi istenerek, “Abonelik sözleşmesinden kaynaklanan su alacaklarının mevcudiyeti dahil, çeşitli sebeplerle su kesintisine gidilmemesi gerekmektedir” ifadesi kullanıldı.