"Evinin yüzde 1'ini Kenyalı'ya satan var"

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Deprem riskine karşı kentsel dönüşüm uygulamalarını anlatan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, tebligattan kaçınmak için evinin yüzde 1 hissesini Kenya’da yaşayan birine satanlar bile olduğunu, bazı mahallelerin son yasadan önce böyle kilitlendiğini söyledi.

Meclis Genel Kurulu’nda bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Özhaseki şunları söyledi:



“Kentsel dönüşüm kararı eskiden üçte 2 çoğunlukla alınırken şimdi yüzde 50+1’le alınıyor. Ruhsat çıkarken yüzde 100’ün muvafakati isteniyordu, şimdi bu çoğunluğun muvafakati yeterli oluyor. İkincisi, Tebligat Yasası’nda kötüye kullanım vardı. Vatandaş tebligatı almıyor, yüzde 1 hissesini Kenya’da yaşayan birine satıyor; sonra siz onun peşine düşüyorsunuz. Beş sene kocaman mahalle bir kişinin yüzde 1’lik satışını beklemek zorunda kalıyordu. Tebligat Kanunu’nu değiştirdik. E-devlet üzerinden ilanla iş biraz daha hızlandırılmış oldu.

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‘ÇIKMAM’ DİYEN EMEKLİYE ÇÖZÜM

Bazı vatandaşlarımız ‘Ben emekliyim 1 lira da ödeyemem, evimi yıkıyorsanız yıkın; içinde ölürüm’ diyordu. Şimdi çıkan yasayla bu vatandaşımız, gerçekten orada çıkarılan miktarı ödeyemiyorsa evinde sonuna kadar oturacak; dönüştürdüğümüz yeni evinde oturacak ama tapuya şerh düşeceğiz. Ne zaman ki borcunu ödedi, üzerine tapusunu alabilecek.

ANLAŞAN 70 BİN KİŞİ ÖNCELİKLİ

Yarısı Bizden Kampanyası’nın şartları belli oldu. Maliye Bakanımız birinci yıl için 80 milyar, ikinci yıl için 233 milyar, üçün yıl için 160 milyar lirayı bütçeye koydular. Bununla İstanbul’da 350 bine yakın konutu değiştirmiş olacağız. Müracaat eden 1 milyondan fazla vatandaşımız var. Ama yüzde 100 anlaşmış, binadakilerin tamamı, ‘Evet, biz binamızı yıkıp yapmak istiyoruz’ diyen vatandaş sayısı 70 bin civarında. Önce onlardan başlayacağız. Sonra, yüzde 50’yi geçen 158 bin civarında vatandaşımız var, onlara da diyeceğiz ki: ‘Kendi aranızda lütfen toplantılar yapın, yüzde 100’e çıkın, gelin sizin de dönüşümünüze başlayalım.’ Deprem bölgesindekine benzer bir yardım usulüyle İstanbul’da kısa süre içerisinde 700 bin-750 bine yakın bir konutu dönüştürmüş olacağız.

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DEPREM BÖLGESİ ENVANTERİ

Deprem bölgesinde 6 milyondan fazla yapı incelendi. Ağır ve orta hasarlı, yıkılması gereken 680 bin konut, 170 bin civarında işyeri var. AFAD’ın tespit ettiği 376 bin hak sahibi var, 50 bin civarında da ihtilaflı konu var. 207 bin konutun inşaatı başladı, ihalesi yapıldı. 50 bin civarında köyevinin de bir kısmı başladı, bir kısmının ihaleleri yapılıyor, bir ay içerisinde tahmin ediyorum ki hepsini bitiririz. Yani mart, nisan ve mayısta başladığımız evlerin teslimlerini en geç beşinci ayda tamamlamış oluruz.”