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Ev sahipleri dikkat! 10 bin 250 binaya yerleştirildi... Tüm detaylara ulaşılabilecek

#Dijital Kimlik#Bina#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Ev sahipleri dikkat 10 bin 250 binaya yerleştirildi... Tüm detaylara ulaşılabilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hayata geçirdiği Bina Kimlik Sistemi ile 10 bin 250 bina dijital kimliğe sahip oldu. Dijital kimlik sayesinde binanın bütün projesine ve deney sonuçlarına ulaşılabilecek.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, yapı denetimi tamamlanan 10 bin 250 binaya QR kodlu ve RFID çipli sertifika levhası yerleştirildi.

AA muhabirinin, Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, binalara teknolojik levha halinde kimlik belgesi verilmesi ve belgenin bina üzerinde montajının yapılmasına ilişkin tasarlanan Bina Kimlik Sistemi (BKS) uygulamasına bu yılın ikinci yarısından itibaren geçildi.

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Bütün kamu yazılımlarına entegre olabilecek şekilde tasarlanan BKS sistemiyle, Bakanlıkça farklı modüllerde yapılan yetkilendirmelerle hem bina sahipleri hem de sonraki aşamalarda kamu görevlileri binaların teknik ve genel bilgilerine ulaşabilecek.

Yapılara "kimlik belgesi" verilmesi niteliğini taşıyan BKS kapsamında, yapı denetimi tamamlanan binalara QR kodlu ve RFID çipli sertifika levhası takılmaya başlandı. Bu kapsamda ülke genelinde 10 bin 250 sertifika levhası, bu yıl içerisinde denetimi tamamlanan binalara yerleştirildi.

Buna göre, en çok levha takılan il 980 bina ile İstanbul oldu. İstanbul'u 911 bina ile İzmir, 845 bina ile Antalya, 606 bina ile Bursa, 600 bina ile Kocaeli ve 332 bina ile Ankara takip etti.

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Dijital kimliklerle binanın bütün projesine ve deney sonuçlarına ulaşılabilecek. Özellikle deprem, yangın gibi afet anlarında, binaya yerleştirilen sertifikalardaki bilgilere, "RFID okuyucu" vasıtasıyla 50 metre mesafeye kadar ulaşılabilmesi sağlanacak. Böylece "bina kat planları", "yapının genel verileri", "yapıda ikamet eden vatandaşlar" gibi hayati bilgilere uzaktan erişilebilecek.

Ayrıca Yapı Denetimi Hakkında Kanun'da gelecek dönemde yapılması planlanan değişiklikle, Bina Kimlik Sertifikası alan yapıların beşer yıllık periyotlarla yapı denetim kuruluşlarınca denetlenmesi sağlanarak, yapı tamamlandıktan sonraki aşamalarda ilave kat çıkma, kolon kesme, bodrumu kata çevirme, sığınağı depo-dükkan olarak kullanma gibi mevzuata aykırılıklar tespit edilerek, gerekli önlemlerin alınması sağlanacak.

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Böylece Türkiye'nin yapı stoku kalitesi artırılarak, ileride yaşanabilecek olası felaketlerde ortaya çıkabilecek can ve mal kayıplarının en aza indirgenmesi mümkün olacak.

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#Dijital Kimlik#Bina#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı

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