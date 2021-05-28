‘Ev işçisi kadınlar salgın mağduru’

Ağbaba, sayıları bir milyonu bulan evde temizliğe giden kadınların temsilcileri ile CHP Genel Merkezi önünde yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi:

“Türkiye’de var olup ama olmayan bir kesim var. Bir milyonu bulan gündelik veya aylıkçı olarak evlerde çalışan, günlük kazanıp günlük geçinen, bir gün işe gitmezse erketesi gün açlıkla karşı karşıya kalan, ev temizliği işleri yapan, hasta ve yaşlı bakımını üstlenen, çamaşır yıkayıp ütü yapan, kısaca ev içi hizmetinin her noktasında yer alan, her gün evimizi, çocuğumuzu, hastamızı emanet ettiğimiz kadın işçilerimiz görünürde varlar ama yasal olarak hiçbir şekilde yoklar, kayıt dışılar.

65 BİNİ KAYITLI

Bu ülkenin kanunlarında gündelik ev işlerine giden kadın işçilerin adı yok. Sadece 65 bini kayıtlı, yüzde 99’unun hiçbir güvencesi yok. Sağlık, emeklilik gibi sosyal güvenlilik haklarından yararlanamıyorlar. Alınmayan önlemlere bağlı olarak bir çok meslek hastalığına maruz kalıyorlar. Ev işçilerinin iş yerlerinde yaşadığı bir diğer başlıca sorun ise maruz kaldıkları cinsel ve fiziksel şiddet ile mobbing uygulamalarıdır. Sendikaların verdiği bilgiye göre Türkiye’de ev hizmetlerine giden her 10 kadın işçiden 3’ü cinsel fiziksel şiddete ve iş yerinde mobbinge uğramaktadır.” Ağbaba, önerilerini şöyle sıraladı: “Ev işçilerimiz ile ilgili yasal düzenlemeleri yaparak ev işçilerimizi İş Kanunu kapsamına dâhil edeceğiz. Ev hizmetlerinde çalışanların çalışma koşullarını düzenleyen ayrı bir yönetmelik ve tüzük çıkartacağız. Ev işçilerini mesleki standarta kavuşturacağız. Sürekli ya da kısmi süreli çalışmasına bakılmaksızın, bütün ev işçilerinin 5510 Sayılı Kanunda sigortalı sayılanlar içinde yer almasını sağlayacağız.”

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