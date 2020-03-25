Euro Bölgesi bankaları yüzde 2'lik kredi kullanacak

Euro bölgesinde koronavirüs salgınıyla mücadele eden ülkelere kurtarma fonu ESM'den kredi kullandırılması üzerinde büyük ölçüde uzlaşı sağlandı.



Euro bölgesi maliye bakanlarının dünkü toplantılarında vardıkları uzlaşıya göre ülkeler gayrı safi yurtiçi hasılalarının %2'si kadar miktarda kredi kullanabilecekler.

Euro bölgesi ülkelerinin Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM) kaynaklarını kullanmasına imkan veren uzlaşı yarın yapılacak Avrupa ülkeleri devlet başkanları telekonferansında onaya sunulacak.



ESM'nin 410 milyar euro kredi kullandıracak kaynağı bulunuyor.



Maliye bakanları ESM'nin kredi verme imkanlarından tüm euro bölgesi ülkelerinin yararlanabileceğini ancak her ülkenin kredi kullanmaya ihtiyaç duymadığını belirttiler. ESM'den kredi kullanan ülkelerin tahvilleri Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) sınırsız tahvil alım programı kapsamına da girecek.



Euro bölgesi maliye bakanları kuruluna başkalık eden Mario Centeno, "Pandemi krizine karşı tedbir olarak ESM'nin ECCL gibi mevcut ihtiyati (kredi) imkanınlarının kullanılması üzerinde uzlaşı var" dedi.



Rakamlar üzerinde tam uzlaşı sağlanamadığını ifade eden Centeno, "Bir rakam söylemek gerekirse imkanın boyutu GSYH'nin %2'si civarında olabilir" dedi.