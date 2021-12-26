Etiket değişikliği maliyete yansıdı

Haberin Devamı

İstanbul Matbaacılar Sitesi’nde kasım ayında 1.500 adet etiketin fiyatı 600 lirayken, aralık ayında 2 bin lira oldu. Esnaf ise etiket maliyetini de gıda ürünlerinin fiyatına yansıttı. Kimi esnaf ise etiket almayı bırakarak fiyatları kendisi yazmaya başladı.

Matbaa çalışanı Furkan Yüksel, hammadde bulamadıklarını belirterek, “2 ay önce 3 lira olan etiket fiyatı şu an 7 lira oldu. Etikete talep çok oluyor. Kağıtların yüzde 70’ini bulamıyoruz. Elinde kağıt olan ise stokluyor. Bu dönemde talep arttı. Özellikle kafe ve restoranlar fiyatlarını değiştirmek için minik minik etiketler yaptırıyorlar. Bir restorana haftada 3 kez etiket yaptığımız oldu. 2 ay önce bin 500 adet etiketin fiyatı 600 lirayken, şu an fiyat 2 bin liraya kadar yükseldi. Etiket fiyatlarına yüzde 80 zam geldi” dedi. Matbaa çalışanı Uğur Ünal da, “Yarım kesme yaptığımız bir tabaka etiketi iki ay önce 4 liradan yapıyorduk, şu an 6 lira oldu. Bunları üreten firmalar için de sıkıntı oldu, bizim için de. Düzenli olarak gelen müşterilerimize bu zamları yansıtırken zorlanıyoruz. Hem biz şikayetçiyiz hem onlar” diye konuştu. Matbaacılar Sitesi’ne etiket satın almaya gelen esnaf Sefer Yılmaz, “Önceki aldığımız fiyatlar ile şu an aldığımız fiyatlar arasındaki uçurum bizi de etkiliyor” derken, bakkal Muhammet Kaya, “Maliyeti yüksek olduğu için kağıdı kesip kendimiz yazıyoruz” şeklinde konuştu.