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Erdoğan'dan petrol açıklaması! Adana'da bulundu, değeri 1 milyar dolar

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#PETROL#MADEN
Erdoğandan petrol açıklaması Adanada bulundu, değeri 1 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı 'Millete Sesleniş' konuşmasında, Adana'da rezerv değeri 1 milyar dolar olan yüksek kaliteli petrol bulunduğunu duyurdu. Öte yandan Erdoğan, Eskişehir'de ilk etapta yıllık bin 200 ton cevher işletecek üretim tesisi kurulacağını açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Elimizdeki sınırlı kaynakları en verimli şekilde kullanmaya çalışırken, diğer yandan da yenilenebilir enerji için yatırım yapıyoruz. Yeni kaynaklar bulmak için sahip olduğumuz 4 sondaj ve 2 sismik araştırma gemisiyle hem Karadeniz'de hem Akdeniz'de çalışmaları yapmakta kararlıyız. Adana'da 2 yüksek kaliteli petrol bulduk. Rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar olarak hesaplanmıştır. Aynı sahada 8 tane daha sondaj kuyusu açarak 10 kuyuda çalışmalarımızı sürdürmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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EŞKİŞEHİR'DE 200 TON CEVHER İŞLEYECEK TESİS KURULACAK

Erdoğan, nadir elementlerin üretimleri konusunda yatırımların yapılacağını belirterek, "Bu ürünlerin üretimi ve tedariğinde sorunlar çıkmıştır. Geçmişte türlü kampanyalarla, engellemelerle ülkemizin dışında tutulduğu bu alana artık güçlü bir şekilde girme vaktinin geldiğine inanıyoruz. Eskişehir'de ilk etapta yıllık bin 200 ton cevher işletecek üretim tesisi kuruyoruz. Amacımız tesis tam kapasiteye ulaştığında burada 500 bin ton cevher işletmek. Türkiye'nin 2053 vizyonu bakamından hayati öneme sahip bu projenin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Biz yerin altını ve üstünü arayacağız. Madenleri bulacağız ve insanımızın hizmetine sunmayı sürdüreceğiz" dedi.

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