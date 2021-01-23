Erdoğan: Verilere bakarız gerekirse esneme yapılabilir

Çünkü endişelerimiz var. Maalesef her ne kadar sıkı tutacağız diyorlarsa da, daha önce de bunlar söylendi. Maalesef sıkı tutulmuyor. Şu anda başarılı bir süreç var. Başarılı bir süreci tekrar tersine çevirmek, böyle bir şeyin altına girmek istemiyoruz, o riski almak istemiyoruz. Diyoruz ki, bu süreci dikkatle yürütelim, başarılı bir şekilde yürütelim ama elimize gelen verilere bakarız, o verilere göre de gerekirse bir esneme yapılabilir” diye konuştu.

RESTORANLAR NASIL DENETLENİYOR?

Yeme-içme sektörü açılma talebinde bulunurken, bunun için aldıkları ‘Güvenli Turizm Sertifikalarına vurgu yapıyor. Biz de bu sertifikayı veren kurumlar arasında yer alan SGS Türkiye’nin genel müdürü Nadin Haçerestunç’a ulaştık. Bu sertifikaların ne anlama geldiğini, tüketicinin bu sertifikayı alan işletmelere güvenle gidip gidemeyeceğini ve denetimlerin ayrıntılarını sorduk. İşte Haçerestunç’un belgelendirme hakkında verdiği bilgiler:

- Güvenli Turizm Sertifikası programı, konaklama ve yeme-içme tesislerininin temizlik ve hijyen standartlarını belirliyor.

- Bu sertifikanın alınabilmesi için vale hizmetinden personelin alacağı önlemlere, atık yönetiminden satın almaya, izolasyondan yeme içme ünitelerine kadar her şey inceleniyor.



- Restoranlar pandemi öncesinde de denetleniyordu. Pandemi sürecindeki denetimler ise virüs bulaşma endişesi, yüksek hijyen ve güvenlik beklentilerini karşılamak üzere yapılıyor.

- Belgelendirme ile ilgili kuralları Kültür ve Turizm Bakanlığı yürütüyor. Denetim, Güvenli Turizm Sertifikasını vermeye yetkili olan akredite belgelendirme firmaları tarafından gerçekleştiriliyor.

- Belge vermeye yetkili kuruluşlar ile irtibata geçerek denetim alınması gerekiyor.

- Denetim sonucuna göre, uygunluk olması durumunda 3 gün içinde sertifika hazırlanıyor.

- Uygunsuzluk durumlarında, 3 gün içerisinde uygunsuzlukların giderilmesi bekleniyor.

- Eğer giderilmemişse belge verilmiyor veya mevcut belge iptal ediliyor.



- Denetim ve belgelendirme aylık olarak gerçekleştiriliyor.



- Bu denetimlerin yanı sıra iki ayda bir habersiz olarak gizli müşteri denetimleri de yapılıyor.

- Belgeyi alan tesisler TGA ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı web sitesinden duyuruluyor.

- Güvenli Turizm Sertifika logosu, belgeyi alan tesislerinin görünen noktalarına asılıyor ve müşteriler belge üzerindeki kare kod sayesinde tesis ile ilgili tüm denetleme bilgilerine ulaşabiliyor.