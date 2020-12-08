Erdoğan, uluslararası yatırımcıları davet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Uluslararası Yatırımcılar Derneği’nin (YASED) düzenlediği Uluslararası Yatırım Zirvesi’ne videomesaj yoluyla katıldı. Türkiye’nin hedeflerinde ulaşmasında uluslararası doğrudan yatırımların taşıdığı kritik rolü yakinen bildiklerine dikkat çeken Erdoğan, “Ülkemizi yerli ve uluslararası yatırımcılar nezdinde riski az, güveni yüksek, kazancı tatminkar bir cazibe merkezi haline getirmekte kararlıyız. Önümüzdeki döneme bu alanda gerçekleştireceğimiz ilave reformlarla yatırım ortamını daha da iyileştireceğiz. Altını çizerek ifade etmek isterim ki 18 yılda uluslararası müteşebbisleri asla yabancı yatırımcı olarak görmedik, görmüyoruz. Kendi insanımıza hangi imkanları sağlıyorsak Türkiye’ye güvenen, Türkiye’nin yatırım ortamına inanan tüm girişimcilere de aynısını sağlıyoruz” dedi.

TEŞVİK EDİYORUZ

Savunma sanayiinden gıdaya, dijital ekonomiden sağlık sektörüne kadar katma değeri yüksek, Türkiye’nin teknolojik dönüşümüne öncülük edecek yatırımları teşvik ettiklerinin altını çizen Erdoğan, “Dünyanın dört bir yanındaki yatırımcılara ‘Gelin, Türk misafirperverliğinin farkına varın’ diyorum. İlgili bakanlıklarımız ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin sizlere gereken her türlü desteği sunmaya hazır olduğunu bilmenizi istiyorum” diye konuştu.

DEMOKRASİ HAMLESİ

Son 18 yılda ekonomi, ticaret ve yatırımlarda elde edilen tüm kazanımları demokraside ve hukukta atılan adımlara borçlu olduklarına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Başarımızın sırrı, büyüme ve kalkınmayı demokrasiyle desteklemek, siyasi güven ve istikrarı hukuk devletini güçlendirerek tahkim etmektir. Maruz kaldığımız onca saldırıya rağmen daha güçlü, daha müreffeh, daha demokratik bir Türkiye idealinden asla vazgeçmedik. Sivil toplumu işin içine kattık, kamu kurumlarımızı ve bürokrasimizi motive ettik, istişare toplantıları düzenledik. Tıkanan noktaları açmak için çok büyük çaba harcadık. Sonuçta Türkiye’yi Cumhuriyet tarihinin en büyük demokrasi ve kalkınma hamlesiyle tanıştırdık. Bugün elini vicdanına koyan herkes, ülkemizin 18 yıl öncesine göre hayal dahi edilmeyecek bir yerde olduğunu görüyor” ifadelerini kullandı.

KAPSAMLI MUTABAKAT

Ulaşılan konumu yeterli bulmadıklarını ve mücadeleyi sürdürdüklerini belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu amaçla ülkemizde hukuk, demokrasi ve ekonomide yeni bir reform seferberliği başlattık. En geniş zeminde, en kapsamlı mutabakatla kimseyi dışlamadan bu süreci yönetmeyi arzu ediyoruz. Türkiye’nin büyümesi ve güçlenmesi için sözü, fikri ve yapıcı eleştirisi olan herkese kapımız açıktır. Ülkemiz 2023 hedeflerine ancak 83 milyonun hep birlikte omuz ve destek vermesi ile ulaşabilecektir. Güçlü bir ekonomi için, soframızdaki ekmeğin daha da büyümesi için, 83 milyonun bir ve beraber olması, birlikte geleceğe yürümesi şarttır.”

‘GÜVENİN BİR KANITI’

Zirvenin açılışında konuşan YASED Başkanı Ayşem Sargın da, her yatırımın istikrar ve öngörülebilirliğe ihtiyaç duyduğunu söyledi. YASED’in kırk yıl gibi uzun bir süre önce kurulduğunu anlatan Sargın, “YASED’in kırk yılı şüphesiz üyelerinin Türkiye’ye gösterdiği bir bağlılık ve güvenin bir kanıtıdır. Yatırımları Osmanlı dönemine uzanan üyelerimiz dahi var. Tüm bu zaman boyunca, Türkiye hep samimi bir yatırım istikameti oldu. Gerçekten, bizim için ikinci bir ev. Türkiye, büyüyen ekonomisi, genç ve yetenekli iş gücü, gelişmiş iş kültürü ve kilit pazarlara ulaşımı ile bize kayda değer imkanlar sağladı” dedi.

‘DESTEKLEMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ’

Türkiye’nin teknolojik dönüşümünü sağlayacak, ihracat kapasitesini arttıracak her türlü çabayı desteklemeyi sürdüreceklerini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Milletimizin sağlığından en küçük bir taviz vermediğimiz gibi ülkemize ağır faturaları olacak hesapsız, kitapsız adımlardan da uzak duruyoruz. Koronavirüs salgınında birçok ülke ekonomik bakımdan durgunluk yaşarken Türk ekonomisi hamdolsun toparlanma sürecini başarıyla yürütüyor. Üçüncü çeyrekte elde ettiğimiz güçlü büyüme oranını ülkemizin bu süreçteki başarısının bir tescili olarak değerlendiriyoruz. Dünyada dengeleri alt üst eden bu salgın, bizim gibi üretim kapasitesi yüksek ülkelerin önünde yepyeni fırsat pencereleri açmıştır. Coğrafi konumu, güçlü altyapısı, şoklara karşı kazandığı dirençle Türkiye, bu fırsatları değerlendirme noktasında en avantajlı ülkelerden birisidir. Ülkemizin özellikle Asya merkezli üretim ağına alternatif arayışında olan uluslararası yatırımcılar için çok önemli avantajlar sunduğuna inanıyorum” ifadelerini kullandı.