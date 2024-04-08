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Erdoğan imzayı attı bakanlık düğmeye bastı

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Altunizade - Çamlıca Camii - Bosna Bulvarı Metro Hattı#Üsküdar Metro Hattı
Erdoğan imzayı attı bakanlık düğmeye bastı
Fatma Aksu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2024 07:00

İSTANBUL’da hem Murat Kurum’un hem de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçim vaatleri arasında öncelikli sırada yer alan ulaşım sorununa çözüm olacak raylı sistem yatırımları için ilk adım Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan geldi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul’da yapımı bakanlık tarafından gerçekleştirilen mevcut Altunizade - Çamlıca Camii - Bosna Bulvarı Metro Hattı projesinin, İstanbul’un yoğun yerleşim yerleri olan Kazımkarabekir ile Bahçelievler mahallelerine uzatılacağını açıkladı.

Metro hattının uzatılması projesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasının ardından 6 Nisan 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Toplam 6 kilometre uzunluğundaki “Bosna Bulvarı- Bahçelievler- Kazım Karabekir Metro Hattı” yapım işini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üstlendi. Proje için etüt ve fizibilite güncelleme çalışmalarının tamamlanmasının hemen ardından yatırım programına alınarak çalışmalara başlanacak.

TOPLAM 6.3 MİLYAR LİRAYA MÂL OLACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun verdiği bilgiye göre, proje bedeli yaklaşık 6.3 milyar lira olan, 6 kilometre uzunluğunda ve 4 istasyondan oluşan hat, saatte 80 kilometre hız yapacak.  Söz konusu hat tamamlandığında, Altunizade İstasyonu’nda Üsküdar - Çekmeköy hattıyla Marmaray’a, Kazımkarabekir İstasyonu’nda da Ümraniye- Ataşehir- Göztepe Metrosu ile  entegre olacak. Altunizade İstasyonu’ndan başlayan hat, Ferah Mahallesi, Çamlıca  ve Bosna Bulvarı istasyonlarından, Yavuztürk İstasyonu’nda ulaşıp, buradan iki kola ayrılacak. Hattın bir kolu Güzeltepe ve Bahçelievler istasyonları ile Rasathane’ye, bir kolu da Kazımkarabekir İstasyonu’na ulaşacak. Böylelikle Üsküdar ve Ümraniye’nin yoğun nüfusu olduğu mahallelerinde metro yürüme mesafesine kadar gelmiş olacak.

 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Altunizade - Çamlıca Camii - Bosna Bulvarı Metro Hattı#Üsküdar Metro Hattı

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