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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 10.10.2020 - 12:31 | Son Güncelleme:

EPDK 26 yeni lisans verdi

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EPDK 26 yeni lisans verdi
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), elektrik, petrol ve sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasalarında 26 yeni lisans verildi.

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, elektrik piyasasında 22 üretim lisansı verilirken, 1 şirketin lisansı sona erdirildi.

Petrol piyasasında 3 şirkete madeni yağ lisansı verildi. LPG piyasasında faaliyet gösterecek 1 şirkete depolama lisansı verilirken, 1 şirketin de dağıtıcı lisansı sona erdirildi.

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