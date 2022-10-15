Engelliye araçta limit değişmiyor

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Engelli vatandaşlara ÖTV’siz satılan araçların fiyat sınırında “şimdilik” değişiklik planlanmıyor. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu, “Halihazırda satılan bütün araçlar içerisinde eylül ayı itibarıyla yüzde 8.7’si engelli araçları, bu yüzde 30’la başlamış ocak ayında. Oranlar çok yüksek” diye konuştu. Yavilioğlu bu nedenle mevcut durumun sürdürülmesi gerektiğini belirtti. Torba yasa teklifinin Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmelerinde engelli vatandaşlara yönelik ÖTV’siz araç hakkı da gündeme geldi.

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, yüzde 90 ve üzerinde engelli sağlık kurulu raporu bulunan bir engelli vatandaşın vergiler dahil tutarı 450 bin lira olan bir aracı ÖTV’siz alabildiğini ancak artık bu tutarda sıfır bir araç kalmadığını belirterek, “ÖTV Kanunu’ndaki parasal sınır değiştirilmeli” dedi. Benzer talepleri diğer muhalefet vekilleri de gündeme getirdi. Söz alan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu ise vekillerin taleplerine ilişkin şu bilgileri verdi: “Sayın milletvekillerimizin dile getirmiş oldukları husus engellileri bu hadden var olan cari durumdaki hadlerden hiç araç satılmadığı, yok denildiği üzerine. Şimdi, bir tabloyu aldım ben, satış engelli satış gerçekleşmelerini. Halihazırda satılan bütün araçlar içerisinde eylül ayı itibarıyla yüzde 8.7’si engelli araçları, bu yüzde 30’la başlamış ocak ayında.

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‘PROBLEMLİ BİR ALAN’

Bütün araçlar içerisindeki oranı yüzde 29.6, yüzde 30 civarında yaklaşık. İlk altı ayın ortalaması yaklaşık yüzde 20 dolayısıyla oranlar çok yüksek. Bu alan gerçekten problemli bir alan. Yani oranları, engellilik oranlarını alınan araçlarda... Hastaların üzerine alınan araçlar, bunlara denetime gidemiyorsunuz, çok hassas bir alan, zor bir durum yani biz de burada çok zorlanıyoruz dolayısıyla buraya ilave bir şey getirmek şu verilere göre çok doğru değil, var olan durumu devam ettirmek gerekiyor. Onun için biz var olan durumu, cari durumun devam ettirilmesinin doğru olduğunu düşünüyoruz.”

450 BİN 500 TL OLARAK BELİRLENMİŞTİ

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Engellilerin alacağı araçların matrah limiti 1 Ocak 2022 itibarıyla yeniden değerleme oranı kadar (yüzde 36) artarak 330 bin 800 TL’den 450 bin 500 TL’ye çıkarıldı. Bu kapsamda, Engelli bireyler nihai fiyatı 450 bin 500 TL’nin altında kalan ve motor hacmi 1.6 litreyi geçmeyen otomatik vitesli sıfır otomobiller arasından seçim yapabiliyordu. Ancak, tedarik, kur, hammadde ve enerji kalemlerindeki artıştan dolayı sıfır otomobillere gelen zam oranı sene başından bu yana yüzde 50’yi aştı. Geçtiğimiz yıl C segmentindeki otomobiller arasından seçim yapabilen engelliler, bugünkü şartlarda B segmentindeki birkaç model dışında seçim yapamıyor. Bir örnek vermek gerekirse, sene başında Hyundai i20’nin 1.4 litrelik motora sahip baz versiyonu 290 bin 802 TL’ye satın alınabilirken, ekim ayı itibarıyla aynı modelin nihai fiyatı 470 bin 500 TL oldu ve engellilerin satın alabileceği araç sınırından çıktı.