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Ekonomi
Haber Giriş: 01.06.2021 - 10:53 | Son Güncelleme:

Engelli vatandaşlar için aşılama başlıyor

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Engelli vatandaşlar için aşılama başlıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Evde Bakım Yardımı'ndan faydalanan 500 binin üzerindeki engelli vatandaşın ve onların bakımını sağlayan yakınlarının aşılanmasına kademeli olarak başlanacağını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kovid-19'la mücadele kapsamında Evde Bakım Yardımı'ndan faydalanan 500 binin üzerindeki engelli kişi ve onların bakımını sağlayan yakınlarının aşılanmasına kademeli olarak başlanacağını bildirdi.

Bakan Yanık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin hem gelişmiş sağlık altyapısı hem de sosyal hizmetlere verdiği özel önemle salgınla mücadelede tüm imkanlarını seferber ettiğini vurguladı.
Bu sebeple salgının etkilerine karşı risk altında bulunan engellilerin Kovid-19'a karşı aşılanmasının özel önem taşıdığına işaret eden Yanık, şunları kaydetti:

"Ocak ayı içerisinde kuruluşlarımızda bakım hizmeti alan engellilerimizin aşılanması tamamlandı. Şimdi Evde Bakım Yardımından faydalanan 500 binin üzerinde engellimiz ve onların bakımını sağlayan yakınlarının aşılanması işlemine kademeli olarak başlanıyor. Salgınla mücadelemize özel destek veren Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya ve engellilerimizi salgının olumsuz etkilerinden korumak için çalışan tüm sosyal hizmet çalışanlarımıza teşekkür ediyorum."

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