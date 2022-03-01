En fazla ihracat Trabzon'da

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; 2022 yılı ocak ayında ihracat rakamları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,2 artarak 17 milyar 587 milyon dolar, ithalat yüzde 54,2 artarak 27 milyar 848 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Doğu Karadeniz Bölgesindeki 6 il arasında da en fazla ihracat ve ithalat Trabzon'dan yapıldı. Buna göre, Trabzon'da ihracat 85,1 milyon dolar ihracat, 4 milyon dolar da oldu. Trabzon'u ihracatta Giresun takip etti. Giresun'dan 29i2 milyon dolar ihracat yapılırken, 2,7 milyon dolar ithalat gerçekleştirildi. Orduda ise ihracat 25,5 milyon dolar, ithalat 2,7 milyon dolar oldu. Rize'de ihracat 11,8 milyon dolar, ithalat 3,4 milyon dolar olarak gerçekleşirken, Artvin'de ihracat 5,9 milyon dolar, ithalat 2,1 milyon dolar gerçekleşti. Gümüşhane'de ise ihracat 5,0 milyon dolar, ithalat 0,5 milyon dolar oldu.