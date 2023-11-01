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Emlak Vergisi ve ek MTV ödemeleri başladı

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#Emlak Vergisi#Ek MTV#Ödeme
Emlak Vergisi ve ek MTV ödemeleri başladı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2023 07:03

Kasım ayının gelmesiyle birlikte Emlak Vergisi ve Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle oluşan finansman ihtiyacı dolayısıyla yapılan ek MTV'nin ikinci taksit ödemeleri başladı.

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Vergi ödemeleri için süreç başladı. Evi ve otomobili (otomobil, kamyon, otobüs, minibüs, çekici vs...) olan herkesin ödemesi gereken Emlak Vergisi ve ek MTV ödemelerinin son taksitleri bu ay sonuna kadar yatırılacak.

Emlak Vergisi ödemeleri ilgili belediyelerin internet siteleri üzerinden kredi kartı/banka kartı aracılığıyla yapılırken bizzat belediye veznesine giderek de ödeme yapılabiliyor.

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Ek MTV ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığına ait "gib.gov.tr" internet adresi, İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulamasından, anlaşmalı bankaların kredi veya banka kartlarıyla banka hesabından, şubelerden, mobil, telefon ve internet bankacılığı üzerinden yapılabilecek. Ayrıca, vergi dairesi veznelerine, PTT şubelerine de yapılabilecek.

Taşıtların satış ve devir işlemleri için MTV'nin ve ek MTV'nin ödenmiş olması gerekiyor. Ek MTV ödenmediği takdirde araç muayeneleri yapılmayacağı gibi trafikten çekme, hurdaya ve yurt dışına çıkarma dolayısıyla tescil kapatma işlemleri de gerçekleştirilemeyecek.

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#Emlak Vergisi#Ek MTV#Ödeme

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