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Emekliye promosyon ödemesine özel bankalar da dahil oldu

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#SOSYAL Güvenlik Kurumu#Emekli#Banka Promosyon
Emekliye promosyon ödemesine özel bankalar da dahil oldu
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2024 19:59

SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK), emekli aylığı alan vatandaşlara yönelik promosyon ödemesi yapılması için protokol imzalanan bankaların listesini yayımladı. Listede özel bankalar da yer aldı.

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SGK'dan yapılan yazılı açıklamada, "Emeklilerimize aylık ödemeleri bankalar aracılığıyla yapılmaktadır. Emekli aylığı alan vatandaşlarımıza yönelik promosyon ödemeleri yaklaşık 2 katına çıkarılarak 8 bin ila 12 bin lira arasında belirlenmiştir. Bu kapsamda ölüm aylığı alan hak sahiplerine de 5 bin lira promosyon ödemesi yapılacaktır. Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emeklilerimizin ve hak sahiplerinin bankalara başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirlenen tutarlar asgari seviyede olup, bankalar kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabileceklerdir" denildi. 

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Açıklamaya göre protokol imzalanan bankalar şöyle;

"Akbank, Albaraka Türk Katılım Bankası, Denizbank, Fibabanka, ING Bank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Odea Bank, QNB Finansbank, Şekerbank, T.C. Ziraat Bankası, Turkish Bank, Türk Ekonomi Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Türkiye Garanti Bankası, Türkiye Halk Bankası, Türkiye İş Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Ziraat Katılım Bankası."

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#SOSYAL Güvenlik Kurumu#Emekli#Banka Promosyon

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