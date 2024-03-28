Emekliler dikkat! Promosyon ödemeleri bugün başlıyor... 15 bin TL'ye varan promosyon

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta Kayseri'de kamu bankalarının emekli promosyonlarını 8 ila 12 bin TL'ye çıkaracağını açıkladı. Erdoğan "Kamu bankalarımız bu yıl ki komisyon ödemelerini 8 bin TL ile 12 bin TL arasında belirledi. Diğer bankalarında bu rakamın altında kalmadan vereceğini umuyorum." dedi. Açıklamaya kadar Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat bankası gibi 5 bin TL'ye kadar maaş promosyonları veriliyordu. Böylece maaş tutarına göre promosyonlar kamu bankalarında 8 bin TL ile 12 bin TL arasında değişecek.



KAMU BANKALARI İÇİN ÖDEMELER



Kamu bankalarından maaş promosyonu alan emekliler, promosyon miktarlarındaki farkı alabilmek için başvuru yapabilecekler. Ödemeler ise bugünden gününden itibaren başlayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan vedat Işıkhan, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada "28 Mart itibarıyla emeklilerimizin promosyonları hesaplarına yatmış olacak" demişti.



EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIYOR?



Emekliler emekli maaşlarını istedikleri bankadan alabiliyorlar. Banka da maaşını kendisinden çekmeyi taahhüt eden emeklilere emekli maaşı tutarına göre banka promosyonu veriyor. Maaşlarını taşımak isteyenler bankaya bildirim yapmak zorunda. Bildirim banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Taahhüt süresi dolmadan da banka değişikliği yapılabiliyor. Ancak mevcut bankada kalınan sürenin promosyonu emeklide kalıyor, kalanını ise iade ediliyor.

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Daha önce 5 bin TL civarı promosyon veren kamu bankaları, internet sitelerinde promosyon miktarlarını güncellemeyte başladı. Bazı özel bankaların da Mart ayı itibarıyla promosyon miktarlarını artırdığı görüldü. Özel bankalarında bu promosyonlarda güncelleme yapması beklenirken şu anda 15 bin TL'ye varan ödeme yapan bankalar bulunuyor. Peki bankalarda promosyonlar ne kadar?Bankadan yapılan açıklamada SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım aracılığı ile alan müşterilerie 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunululuyor.3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmakta olduğunu belirten banka "Müşterilerimizin 2022 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup, 2024 promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecektir" demekte.Bankadan yapılan promosyon ödemesi açıklaması şöyle:Bir aya isabet eden emekli maaşı tutarı;10.000 TL'ye kadar olanlara 5.000 TL,10.000-15.000 TL arasında olanlara 8.000 TL,15.000-20.000 TL arasında olanlara 10.000 TL,20.000 TL ve daha fazla olanlara 12.000 promosyon ödemesi yapılabilecektir.

HALKBANK



Emekli maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilecek.



28.03.2024 tarihinden itibaren aşağıda yer alan tutarlarda yeni dönem promosyon ödemelerine başlanacaktır.

Maaş Tutarı Ödenecek Promosyon Tutarı

10.000 TL - 14.999,99 TL 8.000 TL

15.000 TL - 19.999,99 TL 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri 12.000 TL

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ING Bank, maaşını bankaya taşıyan SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emeklilerine maaş tutarına göre ek koşulsuz 10.000 TL’ye varan nakit promosyon veriyor. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı uygulamasından yararlanan emeklilere 5.000 TL’ye varan ek nakit promosyon vererek toplamda 15.000 TL'ye varan nakit promosyon vaadediyor. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.ING Bank ayrıca yaptığı açıklamada promosyon miktarını şöyle belirtiyor:

1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,3.500 TL’ye (3.500 TL hariç) kadar ise 6.000 TL,

3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arası ise 7.000TL,

7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arası ise 9.000 TL,

10.000 TL ve üzeri ise 10.000 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız.



GARANTİ BANKASI



Garanti Bankası emeklilere 7.500 TL'ye varan nakit promosyona ek, kredi kartı ile 500 TL harcamanıza 1.000 TL bonus fırsatı, toplam 8500 TL promosyon sunuyor. Ayrıca bankanın maaşa göre verdiği promosyon miktarı şu şekilde:



Garanti BBVA'da emekli maaşı 3.500 TL'ye kadar olan emeklilere 4.500 TL,

3.500 – 7.500 TL arasında olan emeklilere 5.250 TL,

7.500 – 10.000 TL arasında olan emeklilere 6.750 TL

10.000 TL ve üstünde olan emeklilere 7.500 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.

AKBANK

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SGK Emekli Maaşını Akbank'tan Alanlara 10.000 TL’ye varan promosyona ek 2.500 TL chip-para ile birlikte Toplamda 12.500 TL promosyon sunuyor.

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01-31 Ocak 2024 tarihleri arasında Akbank’a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Akbank'tan almayı taahhüt eden emeklililer 10.000 TL’ye varan banka promosyonlarından faydanalabilecek.



Buna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, Axess veya Wings kredi kartına tanımlanacak 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 400 TL, toplamda 2.500 TL chip-para ile 12.500 TL ödül fırsatından yararlanabilecekler.



İŞ BANKASI



T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma ile 1 Kasım 2022 - 31 Ocak 2024 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 7.500 TL’ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.



Bankanın promosyon tablosu ise şu şekilde:



3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlar 4.500 TL,

3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlar 5.250 TL,

7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlar 6.750 TL,

10.000 TL ve daha fazla olanlar 7.500 TL.

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YAPI KREDİ



1 Mart 2024 – 31 Mart 2024 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 12.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecekler.



QNB FİNANSBANK



Banka, 12.000 TL ‘ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 13.200 TL’ye varan emeklilik ödülü vaadediyor.