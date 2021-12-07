EMD yönetiminden Anıtkabir'e ziyaret

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EMD Yönetim ve Onur Kurulu, Altın Kalem Ekonomi Basını Başarı Ödülleri Töreni öncesinde Anıtkabir’i ziyaret etti.

Törene EMD Genel Başkanı Turgay Türker’in yanısıra Yönetim Kurulu üyeleri Hazal Ateş, Güliz Demircan Yücel, Sadettin İnan ile Onur Kurulu’dan Taylan Erten ve Vecdi Seviğ katıldı.

Türker başkanlığındaki EMD Yönetiminin mozoleye çelenk koymasının ardından Atatürk’ün huzurunda bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Anıtkabir merdivenlerinde fotoğraf çektiren EMD Yönetimi ardından Misak-ı Milli Kulesine geçti.

Meslek örgütleri arasında 34 yılı geride bırakan EMD’nin gazetecilik onurunu yılmadan savunmaya devam edeceğini vurgulayan Türker, Anıtkabir Özel Defterini imzalayarak şu satırları yazdı:

“Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk; ekonomi basınının duayenleri tarafından 34 yıl önce kurulan Ekonomi Muhabirleri Derneği Yönetim Kurulu olarak huzurunuzda olmanın büyük gururu içindeyiz. Gazetecilikte ilkleri hayata geçiren meslek örgütleri arasında yer almanın heyecanıyla toplumu aydınlatma görevini dün olduğu gibi bugün de yılmadan yerine getirmenin heyecanını yaşıyoruz.

TARAFSIZ HABERCİLİK

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Ekonomi muhabirleri olarak etik ilkelerden sapmadan, objektif ve tarafsız haber anlayışını geleceğe taşımanın gayreti içindeyiz. Bu amaçla fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür gazeteciler yetiştirmek amacıyla EMD Medya Okulunu başlattık. EMD çatısı altındaki 700’e yakın üyemizle meslektaşlarımızın işsiz kaldığı, ekonomik olarak içinden geçtiğimiz zor dönemde gazetecilik onurunu yaşatmak için çalışmaya devam ediyoruz.

SAMİMİYETLE YAZACAĞIZ

Geleneksel hale getirdiğimiz Altın Kalem Ekonomi Basını Başarı Ödülleri Töreni öncesinde ilkelerinizden hareketle ekonomi muhabirleri olarak gördüklerimizi, düşündüklerimizi, bildiklerimizi samimiyetle yazmaya devam edeceğimizden şüpheniz olmasın. Ekonomi Muhabirleri Derneği, açtığınız yolda gösterdiğiniz hedefe hiç durmadan yürümeye devam ediyor.”