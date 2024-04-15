Elektrikli araçta hedef 120 bin... Türkiye elektrikli otomobil pazarının 2024’te iki kata yakın büyümesi bekleniyor

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TÜRKİYE, 2023 yılında 72 bin 719 adetle elektrikli otomobil satışlarında Avrupa’nın en çok büyüyen ülkesi oldu ve İngiltere de dahil Avrupa genelindeki satışlarda 8. sıraya yükseldi. Bu dönemde, Türkiye’de satılan tüm otomobiller içerisinde elektrikli otomobillerin pazar payı yüzde 7.5’e kadar çıktı. Togg ve Tesla markaları en yüksek satış adetlerine ulaşarak pazarın büyümesinde önemli rol oynadı. Markaların 2024 yılı için koyduğu hedeflere göre ise 2024 yılında elektrikli otomobil pazarının bir önceki yıla kıyasla yaklaşık iki kat büyüyerek 120 bin adede ulaşması hatta aşması bekleniyor.

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(Not: Markaların Hürriyet’le paylaştığı yıl sonu tahmini satış öngörüleri ile basına açıkladığı 2024 hedeflerinden derlenmiştir. BYD, FIAT, Jeep, Skywell, Leapmotor gibi markalar listeye dahil edilememiştir. Diğer markalarla birlikte satışların 120 bin adede ulaşması beklenmektedir.)

AB’DE İLK 5’İ ZORLUYORUZ

Eğer hedefler tutarsa, yaklaşık 700 bin adetle kapanacağı öngörülen 2024 yılı Türkiye otomobil pazarında elektriklilerin payı yüzde 17’lere kadar çıkacak. Başka bir ifadeyle neredeyse satılan her 10 otomobilden 2’si elektrikli olacak. Türkiye yollarındaki toplam elektrikli otomobil sayısı 210 bine ulaşacak. Diğer bir önemli nokta ise muhtemelen elektrikli otomobillerin, hibrit ve dizelleri geçerek motor tiplerine göre benzinlilerden sonra en çok satılan ikinci motor tipine yükselmesi olacak. Diğer yandan, 120 bin adedin üzerinde bir elektrikli otomobil satışı Avrupa’da (İngiltere dahil) Belçika ve Norveç’i sollayarak 6. sırayı, AB ülkeleri içerisinde ise ilk 5’i zorlamamız anlamına da geliyor.

STELLANTIS VE VW SIÇRAMA YAPACAK

Markaların Hürriyet ile paylaştığı ve sene başında basına açıkladığı hedeflere göre, 2024 yılının en çok elektrikli otomobil satışını yine Togg’un gerçekleştirmesi bekleniyor. Şirket bu yıl 2 bin adedi yurtdışına olmak üzere toplamda 47 bin adet üretim planlıyor. Yükselen fiyatlarıyla doğru orantılı olarak satışları düşmeye devam eden Tesla’nın yerini ise 2024’te Stellantis Grubu almaya aday. Grup Peugeot, Citroen ve Opel’de satışlarının yüzde 15’ini elektrikli modellerin oluşturmasını hedefliyor. Bu da söz konusu 3 markanın aşağı yukarı 30 bin adet satış hedeflediği anlamına geliyor ve bu 3 markayı Togg’un ardından üst sıralara yerleştiriyor. Tesla için tahminler 1.300 civarında satış yapacağı yönünde.

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2024’te nihayet elektrikli modellerini Türkiye’ye getirmeye hazırlanan Alman üretici Volkswagen 7 bin adet satış hedefiyle en çok elektrikli otomobil satacak markalar arasında ilk 5’e girmeye hazırlanıyor. Bu markayı yaklaşık 6 bin 250 adetle Mercedes-Benz ve 5 bin adetle Hyundai izliyor.

EN UCUZ BENZİNLİNİN ÖTV’Sİ %80 İKEN ELEKTRİKLİDE %10

REKORLARIN kırıldığı ilk çeyrekte elektrikli otomobiller satışlarının artış hızı biraz yavaşladı. ODMD verilerine göre, elektrikli otomobillerin pazardan aldığı pay Ocak-Mart 2024 döneminde 16 bin 556 adetle yüzde 7.1 oldu. İlk çeyrekteki satışlarda ÖTV muafiyetli satışlar ve filo talebi etkiliydi. Yılın geri kalanında ise elektrikli otomobillere olan talebin pazara girecek yeni modeller ve yüksek vergi avantajı nedeniyle yeniden ivme kazanması bekleniyor. Öyle ki, bugün en uygun fiyatlı içten yanmalı (benzinli/dizel) motora sahip bir otomobilden bile yüzde 80 ÖTV alınırken, gücü 160 kW’yı geçmeyen elektrikli otomobillerden alınan ÖTV oranı sadece yüzde 10. Kimi sektör temsilcilerine göre, bu oran araç başına yaklaşık 8 bin Euro’luk bir avantaj anlamına da geliyor.

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YA ÇİNLİLER GELEBİLSEYDİ

TİCARET Bakanlığı’nın geçtiğimiz yıl devreye aldığı yeni tebliğ ile AB ve STA yapılan 39 ülke haricindeki ülkelerden gelecek elektrikli araçlar için 7 bölgede kendisine ait en az 20 servis kurma, 40 çağrı merkezi çalışanı, Türkiye’de temsilci bulundurma gibi zorunluluklar getirilmişti. Bu tebliğten en çok etkilenen markalar beklenildiği gibi elektrikli araçlarda sıçrama yapan Çinliler oldu. Örneğin, tebliğ olmasa BYD markasının 2024 yılına ait satış hedefi 10 bin adetti. Yine başta MG olmak üzere Skywell, Leapmotor, Chery gibi Çinli markaların yanında Çin menşeli Volvo EX30 ve Dacia Spring gibi modellerin de pazarı büyütmesi bekleniyordu. Bu doğrultuda, pazara Çinli markaların katkısının en az 15-20 bin adet bandında olabilirdi.

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2023’TE HANGİ MARKA NE KADAR SATMIŞTI



