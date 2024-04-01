Ekonominin gündemi yoğun! Enflasyonun seyri ve önlemler takip edilecek

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Yerel seçimlerin ardından öncelikli gündem ekonomi olacak. Seçimin tamamlanması ile birlikte artık ekonomide atılacak adımlar piyasa tarafından dikkatle takip edilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündeminin ilk önceliğinin kripto varlık düzenlemesi olması bekleniyor. Piyasalar bu hafta açıklanacak enflasyon verisini izleyecek. Ekonominin gündeminde yer alacak başlıklar şöyle olacak:

ENFLASYON

Yılın ilk iki ayında enflasyon oranları beklentinin üstünde gerçekleşti. Ocak ayında yüzde 6.7, şubat ayında ise enflasyon yüzde 4.53 oldu. 3 Nisan çarşamba günü mart ayına ilişkin enflasyon rakamları TÜİK tarafından duyurulacak. Genel beklenti enflasyonun yüzde 3.5 civarında gerçekleşeceği yönünde. Şubat ayında enflasyonun yüksek çıkmasının ardından Merkez Bankası politika faizini sürpriz bir şekilde 500 baz puan artırdı. Politika faizi yüzde 50’ye çıkarıldı. Enflasyonun seyri, alınacak önlemler seçimin bittiği dönemde dikkatle takip edilecek.

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KREDİ KARTI VE KREDİ ÖNLEMLERİ

Merkez Bankası yine seçim öncesi ticari krediler ve ihtiyaç kredilerine yönelik mart ayının başında bir adım attı ve büyüme sınırını düşürdü. Nakit avans kredi faizi yükseltilirken, taksit sayısı da düştü. 3 Nisan tarihinde açıklanacak olan enflasyonun seyrine göre kredi kartları ve kredilere ilişkin yeni adımların gelebileceği tahmin ediliyor. Bankaların taksit sayılarını düşürmeye hazırlandığı da piyasada konuşuluyor.

BÜTÇE HARCAMALARI

Bütçe şubat ayında 153.8 milyar lira açık verdi. Böylece iki aylık bütçe açığı da 304.5 milyar liraya ulaştı. 15 Nisan tarihinde mart ayı bütçe gerçekleşmeleri açıklanacak. Ekonomi yönetiminin bütçe harcamalarına yönelik atacağı adımlar piyasa tarafından takip edilecek.

VERGİ REFORMU

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kurumlar vergisi, gelir vergisi, KDV genel oranının artırılmayacağını açıkladı. Ancak vergi alanında bir reform çalışması yürütülüyor. Bu çerçevede istisnalar, indirimli oranlar gözden geçirilecek.

KİRALAR

Mart ayında gelir vergisi beyan dönemi öncesinde kira gelirlerine yönelik kapsamlı çalışmalar yapıldı. Nisan ayından itibaren kayıtdışı ile mücadelenin artırılması bekleniyor. Örneğin tüm kira sözleşmelerinin e-devlet üzerinden yapılması planlanıyor. Ayrıca temmuz ayında kira sözleşmelerinde yüzde 25’lik sınır düzenlemesinin süresi bitiyor. Bu konuda bir karar verilmesi gerekecek.

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KAYITDIŞI İLE MÜCADELE

Hazine ve Maliye Bakanlığı kayıtdışı ekonomiyle mücadele için bir süredir altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Yapay zeka, algoritma gibi yöntemlerle kayıtdışı ekonomi ile mücadele edilmesi planlanıyor. Örneğin haziran ayından itibaren yeni nesil bir pos makinesi konulacak. Kayıtdışı çalışan işletmelere dair algoritmalar geliştirilecek. Yapay zeka ile herhangi bir şehrin işlek restoranında bütün gün su, ekmek, et fişi kesildiğinde algoritma Maliye’ye haber verecek.

GRİ LİSTE-KRİPTO DÜZENLEMESİ

Kripto varlıklara yönelik bir yasa çalışması yapıldı. Düzenlemenin nisan-mayıs ayında Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Kripto düzenlemesi Türkiye’nin gri listeden çıkması için kritik önem taşıyor. Kripto varlık düzenlemesinin yasal sürecinin tamamlanmasının ardından mayıs ayında FAFT’in Türkiye’de yerinde denetim yapacağı tahmin ediliyor. Yerinde denetimin ardından Türkiye’nin durumu FAFT’da tekrar ele alınacak. Haziran ayında Türkiye’nin gri listeden çıkması bekleniyor.