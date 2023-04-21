Ekonomiden sorumlu eski devlet bakanı Masum Türker'den Berat Albayrak sözleri: Bugün bu konuştuklarımızın mimarıdır

Haberin Devamı

Karadeniz'den çıkarılan yerli doğalgazın karayla buluşması gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törenle, yerli doğal gaz, hanelere ve sanayi bölgelerine dağıtılmak üzere depolara yönlendirildi. Türkiye'nin kurduğu, dünyada sayılı enerji filosunun Karadeniz'de keşfettiği 710 milyar metreküplük dev doğal gaz rezervi karaya taşındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı konuşmada iki müjdeyi birden duyurdu. Erdoğan, aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğal gazın bedelinin bir yıl boyunca faturalardan düşürüleceğini; mutfağın ve sıcak suyun yanı sıra ısınma dahil doğal gaz tüketiminin tamamının da bir ay süreyle ücretsiz olacağını duyurdu.

Haberin Devamı

"BUGÜN BU KONUŞTUKLARIMIZIN MİMARIDIR"

Ekonomiden sorumlu eski bakan DSP'li Masum Türker, CNN TÜRK'te Karadeniz Gazı ile ilgili önemli mesajla verdi. Türker; "Bugün bu konuştuklarımızın mimarı Berat Albayrak'tır. Berat Albayrak doktorasını bu konuda yaptığı için ona yoruyorum. Bilimin burada önemini, ve enerji konusunda çalıştığı için. Bu konulara girmeseydi, bugün bunları konuşmuyor olacaktık" ifadelerine yer verdi.

TARİHİ YOLCULUĞU BAŞLATAN İSİM: BERAT ALBAYRAK

Türkiye'nin enerjideki tarihi yolculuğu Albayrak'ın "Arama sondaj gemisi ile yılda en az Karadeniz'de 2 tane, Akdeniz'de 2 tane kuyu kazacağız" sözleriyle başlamıştı.

Türkiye'nin enerjideki tarihi yolculuğu 2017 yılında dönemin Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın sözleriyle başlamıştı. Albayrak, "Bu yıl alımını gerçekleştireceğimiz arama sondaj gemisi ile, yılda en az Karadeniz'de 2 tane, Akdeniz'de 2 tane kuyu kazacağız." demişti.

Albayrak, yerli sondaj filosunu kurdu, Türkiye'yi enerjide bağımsız ülkeler listesine sokacak stratejik adım böylece atıldı. 1 yıl sonra Fatih Sondaj Gemisi gemisi keşif için açıldı.

Haberin Devamı

TPAO, Ağustos 2020'de Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküplük bir doğal gaz keşfi gerçekleştirdi. Ekim 2020'de Tuna-1 kuyusundaki sondaj tamamlandığında, kuyudaki rezerv miktarı 85 milyar metreküplük revizyonla 405 milyar metreküp olarak güncellendi.

Haziran 2021'de Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir rezerv keşfi gerçekleştirildi. Yeni keşiflerle Karadeniz'deki toplam doğal gaz rezervi 540 milyar metreküpe ulaştı.

Aralık 2022'de ise söz konusu rezerv DeGolyer & MacNaughton adlı bağımsız kuruluşun yeniden değerlendirme çalışması sonucu 652 milyar metreküp olarak tekrar güncellendi ve Çaycuma-1 kuyusunda 58 milyar metreküplük yeni bir rezerv keşfi daha gerçekleştirildiği açıklandı. Böylece Karadeniz'deki toplam rezerv miktarı Aralık 2022 itibarıyla 710 milyar metreküpe ulaştı.