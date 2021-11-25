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Ekonomide kritik toplantı başladı!

#Merkez Bankası#BDDK#Ekonomi
Ekonomide kritik toplantı başladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu banka genel müdürleri ve yöneticileriyle bir araya geliyor. Toplantıda ekonomide yaşanan son gelişmelerin değerlendirilmesi bekleniyor.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu ekonomide yaşanan son gelişmeleri ele almak için banka genel müdürleri ve yöneticileriyle bir toplantı gerçekleştiriyor.

İstanbul Etiler’de bulunan Türkiye Bankalar Birliği’ndeki toplantıya, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Alpaslan Çakar, İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, HSBC Türkiye Ceo’su Selim Kervancı, TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, Halk Bank Genel Müdürü Osman Arslan ve Garanti Bankası Genel Müdürü Recep Baştuğ'un da aralarında bulunduğu banka müdürleri ve yöneticileri katılıyor.

Toplantı basına kapalı olarak saat 17.15'te başladı.

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Ekonomist Levent Yılmaz CNN Türk ekranlarında toplantı ile ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullanmıştı:

Son derece önemli bir toplantı. Küresel belirsizliğin yüksek olduğu dönemlerde bu tarz iletişimin artırılması önemli. Merkez Bankası ve BDDK iletişimi artıracak adımlar atıyordu son zamanlarda. Bankalarımız Merkez Bankası'nın faiz indirimini geç takip ediyor. Geçtiğimiz yıllarda da yaşamıştık. Özellikle kredi kanalının genişletilmesi noktasında desteklenen politikaların bankalar tarafından uygulanmaması sebebiyle aktif rasyosunu görmüştük.

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Son dönemde Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin kredi maliyetlerinin de aşağı çekecek şekilde bir sürecin iletişimi yapılacaktır. Kamu bankaları daha hızlı hareket ediyorlar. Kredi maliyetleri yansıtılsa bile kredi kullandırmak konusunda imtina edilen dönemler oldu. Bu iletişimin açık olması, güçlendirilmesi, iletişim kanallarının sürekliliği açısından önemli bir toplantı.

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#Merkez Bankası#BDDK#Ekonomi

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