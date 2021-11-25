Eleman sıkıntısı için adım attılar! Vatandaşlık almayı ve göçü kolaylaştıracaklar

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Almanya'da koalisyon kurma konusunda anlaşan Sosyalistler, Liberaller ve Yeşiller; göçmenlerin vatandaşlık almasını, kalifiye işçilerin kabulünü kolaylaştırmayı ve iltica başvurusunda bulunanların haklarını artırmayı planlıyor.

Euronews'un haberine göre 177 sayfalık koalisyon uzlaşmasında yeni hükümetin artık çifte vatandaşlığa izin veren bir kanun hazırlayacağı yer alırken bazı istisnalar olmakla birlikte Alman vatandaşlığı almak isteyen kişinin diğer ülke vatandaşlıklarından vazgeçmesi gerekiyor.

Koalisyon uzlaşmasına 3 parti de imza attı. Anlaşmada vatandaşlık, üçüncü yıldan sonra elde edilecek bazı entegrasyon şartları ile beşinci yıldan sonra mümkün olacak. Şimdi yer alan kurallara göre 8 yılda vatandaşlık alınabiliyor.

ÇOCUKLARA VATANDAŞLIK

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Yeni kanuna göre bir çocuk Almanya'da doğduysa eğer ebeveynlerden birinin ülkede kanuni olarak 5 yıldan fazla kalması halinde Alman vatandaşlığı alabilecek. Bu kanun özellikle 60'lı ve 70'li yıllarda Türkiye ve Güney Avrupa ülkelerinden gelen misafir işçilerin Almanya'da doğan çocuklarını ilgilendiriyor.

KALİFİYE ELEMAN SIKINTISI DA GÜNDEMDE

Üçlü koalisyon ekonomik canlanmanın önündeki en büyük engellerden biri olan kalifiye eleman sıkıntısını ülkeyi eğitimli göçmenler için daha cazip hale getirmeyi hedefliyor. Bunun için yabancıların ülkede eğitim almak ya da çıraklık okuluna gitmek için vize alması kolaylaştırılacak.

Ayrıca ülkede geçici statü ile bulunan mülteciler daha kalıcı oturum haklarına sahip olabilecek ve ülkeye iyi entegre olabilmeleri halinde 4 ila 6 yıl içinde ailelerini de getirtebilecek.