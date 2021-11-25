Eleman sıkıntısı için adım attılar! Vatandaşlık almayı ve göçü kolaylaştıracaklar

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Putin virüsten böyle korunuyor... İlk defa açıkladıPutin virüsten böyle korunuyor... İlk defa açıkladı#Kovid Aşısı
Bir milyarlık tablonun sırrı...Bir milyarlık tablonun sırrı... #Soyut Dışa Vurumculuk
Yarın başlıyor... Başınıza gelebilir Mutlaka şikâyet edinYarın başlıyor... Başınıza gelebilir! Mutlaka şikâyet edin#Alışveriş
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Canlı döviz bombalarına eyvallah etmeyeceğizMHP Genel Başkanı Bahçeli: Canlı döviz bombalarına eyvallah etmeyeceğiz#Bahçeli
Metro saldırganı için savcıdan ders gibi sözler İfadesi ortaya çıktı… Skandal savunmaMetro saldırganı için savcıdan ders gibi sözler! İfadesi ortaya çıktı… Skandal savunma #Kadıköy
Erdoğan duyurmuştu... İzmirin en büyük kentsel dönüşümü Yarın teslim edilecekErdoğan duyurmuştu... İzmir'in en büyük kentsel dönüşümü! Yarın teslim edilecek#İzmir
Eleman sıkıntısı için adım attılar Vatandaşlık almayı ve göçü kolaylaştıracaklarEleman sıkıntısı için adım attılar! Vatandaşlık almayı ve göçü kolaylaştıracaklar#Almanya
Bahar öğretmene gözyaşları ile vedaBahar öğretmene gözyaşları ile veda#Manisa
Cengiz Kurtoğlunun saldırdığı Mustafa Can konuştuCengiz Kurtoğlu'nun saldırdığı Mustafa Can konuştu#Cengiz Kurtoğlu
DSÖden zorunlu aşı açıklaması Karar isyanı tetikleyebilir uyarısı geldi...DSÖ'den 'zorunlu aşı' açıklaması! 'Karar isyanı tetikleyebilir' uyarısı geldi...#DSÖ
F.Bahçede Merih Demiral ve Arda Güler gerçekleri Kadro dışı bıraktım...F.Bahçe'de Merih Demiral ve Arda Güler gerçekleri! 'Kadro dışı bıraktım...'#Fenerbahçe
ABden flaş aşı kararı... Dikkat Süre 9 aya düşecekAB'den flaş aşı kararı... Dikkat! Süre 9 aya düşecek #Aşı Pasaportu
Bu benim vücudum, utandırmaya çalışanlara boyun eğmeyeceğimBu benim vücudum, utandırmaya çalışanlara boyun eğmeyeceğim#Emily Ratajkowski
Aşı tartışması bir aileyi parçaladı, bir ölüm onları bir araya getirecek miAşı tartışması bir aileyi parçaladı, bir ölüm onları bir araya getirecek mi?#COVİD-19
Acayip kocam köylüyüm ve Aliye çok aşığım'Acayip kocam köylüyüm ve Ali'ye çok aşığım'#Hazal Kaya
HABERLEREkonomi Haberleri

Eleman sıkıntısı için adım attılar! Vatandaşlık almayı ve göçü kolaylaştıracaklar

#Almanya#Göç#Kalifiye Elaman
Eleman sıkıntısı için adım attılar Vatandaşlık almayı ve göçü kolaylaştıracaklar

Sosyalistler, Liberaller ve Yeşiller Almanya'da koalisyon kurma konusunda anlaşmaya vardı. Ülkede vatandaşlık, iltica ve kalifiye işçi konusunda önemli adımlar atılacak.

Haberin Devamı

Almanya'da koalisyon kurma konusunda anlaşan Sosyalistler, Liberaller ve Yeşiller; göçmenlerin vatandaşlık almasını, kalifiye işçilerin kabulünü kolaylaştırmayı ve iltica başvurusunda bulunanların haklarını artırmayı planlıyor. 

Euronews'un haberine göre 177 sayfalık koalisyon uzlaşmasında yeni hükümetin artık çifte vatandaşlığa izin veren bir kanun hazırlayacağı yer alırken bazı istisnalar olmakla birlikte Alman vatandaşlığı almak isteyen kişinin diğer ülke vatandaşlıklarından vazgeçmesi gerekiyor.

Gözden Kaçmasın

Yarın başlıyor... Başınıza gelebilir Mutlaka şikâyet edinYarın başlıyor... Başınıza gelebilir! Mutlaka şikâyet edinHaberi Görüntüle

Koalisyon uzlaşmasına 3 parti de imza attı. Anlaşmada vatandaşlık, üçüncü yıldan sonra elde edilecek bazı entegrasyon şartları ile beşinci yıldan sonra mümkün olacak. Şimdi yer alan kurallara göre 8 yılda vatandaşlık alınabiliyor.

Eleman sıkıntısı için adım attılar Vatandaşlık almayı ve göçü kolaylaştıracaklar

ÇOCUKLARA VATANDAŞLIK

Haberin Devamı

Yeni kanuna göre bir çocuk Almanya'da doğduysa eğer ebeveynlerden birinin ülkede kanuni olarak 5 yıldan fazla kalması halinde Alman vatandaşlığı alabilecek. Bu kanun özellikle 60'lı ve 70'li yıllarda Türkiye ve Güney Avrupa ülkelerinden gelen misafir işçilerin Almanya'da doğan çocuklarını ilgilendiriyor.

Gözden Kaçmasın

Rusyadan flaş aşı adımı... Putin kendi üzerinde denediRusya'dan flaş aşı adımı... Putin kendi üzerinde denedi!Haberin Tüm Görselleri

KALİFİYE ELEMAN SIKINTISI DA GÜNDEMDE

Üçlü koalisyon ekonomik canlanmanın önündeki en büyük engellerden biri olan kalifiye eleman sıkıntısını ülkeyi eğitimli göçmenler için daha cazip hale getirmeyi hedefliyor. Bunun için yabancıların ülkede eğitim almak ya da çıraklık okuluna gitmek için vize alması kolaylaştırılacak.

Ayrıca ülkede geçici statü ile bulunan mülteciler daha kalıcı oturum haklarına sahip olabilecek ve ülkeye iyi entegre olabilmeleri halinde 4 ila 6 yıl içinde ailelerini de getirtebilecek.

Gözden Kaçmasın

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Canlı döviz bombalarına eyvallah etmeyeceğizMHP Genel Başkanı Bahçeli: Canlı döviz bombalarına eyvallah etmeyeceğizHaberi Görüntüle

Eleman sıkıntısı için adım attılar Vatandaşlık almayı ve göçü kolaylaştıracaklar

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Göç#Kalifiye Elaman

BAKMADAN GEÇME!

Ünlü çiftten kötü haber Belözoğlu çare olmadı

Ünlü çiftten kötü haber! Belözoğlu çare olmadı

#Fenerbahçe
Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye!

#Fahriye Evcen
Son gün 30 Kasım... 10 soruda sosyal güvenlik prim borcuyla ilgili önemli detaylar

Son gün 30 Kasım... 10 soruda sosyal güvenlik prim borcuyla ilgili önemli detaylar

#Sosyal Güvenlik Prim Borcu