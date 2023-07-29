Ek MTV’yi ödemeyen satış yapamayacak

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Vergi ödenmeden araç muayenesi de yaptırılamayacak. Ek MTV uygulamasına açıklık getiren tebliğ dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Araç sahipleri 2023 yılında ödedikleri MTV tutarı kadar ek MTV ödeyecek. Ek MTV ödemesi düzenlemenin yayımlandığı tarihte kayıt ve tescilli bulunan otomobil, otobüs, kamyon, kamyonet dahil tüm taşıtlar ile 31 Aralık 2023 tarihine kadar kayıt ve tescil edilecek olan tüm taşıtlar, ek MTV kapsamında yer alıyor. Ek MTV iki taksitte ödenecek. İlk taksit ağustos ayında ödenecek. İkinci taksitin ise bu yılın kasım ayında ödenmesi gerekiyor. Yıl sonuna kadar ilk defa taşıt alacak olanlar ise ek MTV ile taşıta ait MTV’yi birlikte ve peşin ödemek zorunda kalacaklar.

15 TEMMUZ KRİTERİ

Tebliğe göre, ek MTV mükellefiyetinde yasanın yayımlandığı 15 Temmuz 2023 tarihi esas alınacak. Ek MTV düzenlemesi 7456 sayılı yasa ile getirildi. Bu yasa da 15 Temmuz 2023 tarihinde yayımlandı. Tebliğe göre, ek MTV’yi yatıracak olanlar 15 Temmuz 2023 tarihine kadar taşıtın sahibi olanlar ve 31 Aralık 2023 tarihine kadar ilk defa taşıt alacak olanlar oldu. Yasanın yayımı tarihinde ilgili vergi dairesinde motorlu taşıtlar vergisi mükellefi olanlar ek MTV’nin mükellefi olacak. Yasanın yayım tarihinden sonraki bir tarihte taşıtın satış veya devri yapılmak suretiyle başka bir kişi adına kayıt ve tescil edilmesi, ek MTV’nin mükellefini değiştirmeyecek. Tebliğde konuya ilişkin örnek de verildi: (A) adına kayıt ve tescilli otomobilini 15 Mayıs 2023’te (B)’ye devretmiştir. Bu durumda, 7456 sayılı yasanın yürürlüğe girdiği tarihte adına kayıt ve tescilli taşıtı bulunan (B) ek MTV’nin mükellefi olacak. (C), adına kayıt ve tescilli otomobilini 21 Ağustos 2023’te (D)’ye devretmiştir. Devir işlemi 7456 sayılı yasanın yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapıldığından (D) ek MTV’nin mükellefi olmayacak.

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YILLIK MTV’DE SON TARİH 31 TEMMUZ

2023 yılına ilişkin MTV’nin de ikinci taksit ödemeleri sürüyor. Taşıt sahipleri MTV’nin ilk taksitini ocak ayında ödediler. İkinci taksit dönemi ise temmuz ayı. Temmuz ayının sonuna kadar bu taksitin ödenmesi gerekiyor. İnteraktif Vergi Dairesi (https://ivd.gib.gov.tr/) ve Dijital Ödeme Noktasında “Hızlı Ödeme” bölümünde yer alan MTV Ödeme alanına şifre girişi yapmadan; plaka, TC Kimlik Numarası ile “Tescil Tarihi” veya “Sahiplik Belge Tarihi” bilgilerinden birini girerek MTV borçları ödenebiliyor.