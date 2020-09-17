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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 17.09.2020 - 12:13 | Son Güncelleme:

ECB'den risklere karşı yeni karar

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ECB'den risklere karşı yeni karar
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ECB, Kovid-19'a karşı bankalara merkez bankası risklerini kaldıraç oranından çıkarma hakkı verdi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının oluşturduğu istisnai durumdan dolayı Avro Bölgesi bankalarının bazı merkez bankası risklerini kaldıraç oranından çıkarabileceğini duyurdu.

ECB’den yapılan açıklamada, bankanın Yönetim Konseyi'nin, Avro Bölgesi’ndeki bankalara merkez bankasındaki risklerini kaldıraç oranından çıkarma imkanı veren ECB Bankacılık Gözetimi kararının, olağanüstü şartlarda uygulanabileceğine karar verdiği bildirildi.

Açıklamada, ECB’nin doğrudan denetimi altında olan 117 bankanın Kovid-19’nın yol açtığı ekonomik sıkıntılara karşı merkez bankasında tuttuğu mevduatlar gibi varlıkları kaldıraç oranından çıkarabileceği belirtildi. Avro Bölgesi’nde ECB’nin doğrudan denetimi altında olan bankaların bu önlemden 27 Haziran 2021’e kadar faydalanabileceği belirtildi.

Öte yandan, ECB, martta yaptığı açıklamada, Kovid-19'nun ekonomik etkisiyle mücadele eden Avro Bölgesi bankalarına denetimlerde daha fazla esneklik gösterileceğini duyurmuştu.

Avro Bölgesi'ndeki büyük ticari bankaları stres testinden geçiren ECB, bu yıl 117 bankaya doğrudan denetleme yapacağını da duyurmuştu.

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