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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 26.11.2020 - 17:01 | Son Güncelleme:

ECB tutanakları: Euro bölgesinde toparlanma ivme yitiriyor

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ECB tutanakları: Euro bölgesinde toparlanma ivme yitiriyor
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Avrupa Merkez Bankası (ECB), ekonomik verilerin Euro bölgesindeki ekonomik toparlanmanın ivme yitirmekte olduğuna dikkat çekerek, Covid-19 pandemisinin "kalıcı etkiler" bırakabileceği uyarısı yaptı.

ECB’nin Perşembe günü açıklanan faiz toplantısı tutanaklarında, istihdamın daha da düşebileceği ve hanehalkları tüketiminin bir süre daha bastırılmış kalmasının beklendiği vurgulandı.

Sürmekte olan belirsizliklerin iş dünyası yatırımları üzerindeki negatif etkilerine de dikkat çekilen ECB tutanaklarında, enflasyonun da önceki beklentilerin altında kaldığı ve bu düzeylerin 2021 başlarına kadar sürmesinin beklendiği belirtildi.

Tutanaklara göre ECB üyeleri, "mevcut koşullarda" herhangi bir "rehavet"in "zararlı" olabileceği ve Yönetim Konseyi’nin "belirli politika eylemlerine kendini önceden hazırlaması" gerektiği konusunda görüş birliğindeydi.

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