ECB merakla beklenen faiz kararını açıkladı
ECB, piyasa beklentileri doğrultusunda, faiz oranları ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nda (PEPP) değişikliğe gitmedi.
Avrupa Merkez Bankası (ECB), faiz oranlarında bir değişikliğe gitmedi ve refinansman operasyon faiz oranının yüzde 0 olarak devam etmesine karar verdi. Piyasa beklentisi de faiz oranının değiştirmeyeceği yönündeydi.
ECB, bankaların merkez bankasında tuttukları mevduat için ödenen faiz oranını gösteren faiz oranını yüzde -0,50, marjinal faiz oranını yüzde 0,25 olarak korudu. Analistler tahmini de iki faiz oranında değişiklik yapılmayacağı şeklindeydi.