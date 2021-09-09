ECB merakla beklenen faiz kararını açıkladı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), faiz oranlarında bir değişikliğe gitmedi ve refinansman operasyon faiz oranının yüzde 0 olarak devam etmesine karar verdi. Piyasa beklentisi de faiz oranının değiştirmeyeceği yönündeydi.

ECB, bankaların merkez bankasında tuttukları mevduat için ödenen faiz oranını gösteren faiz oranını yüzde -0,50, marjinal faiz oranını yüzde 0,25 olarak korudu. Analistler tahmini de iki faiz oranında değişiklik yapılmayacağı şeklindeydi.

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