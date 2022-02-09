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E-ticarete global hamle

#E-Ticaret#Global#Birleşmiş Markalar Derneği
E-ticarete global hamle

Birleşmiş Markalar Derneği ve Trendyol, yerli perakende firmalarını online kanallar üzerinden global pazarlara açmak üzere işbirliği yaptı. Türk ürünlerinin dünyada tanınmasını destekleyeceklerini belirten Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin, “Online ticaret için üç yılda 500 milyon dolar yatırım yapacağız” dedi.

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BİRLEMİŞ Markalar Derneği (BMD) ve Trendyol, yerli perakende markalarını global pazarlarla buluşturmak üzere işbirliği yaptı. Yapılan işbirliğiyle Türk perakende markalarının dünyanın dört bir yanından müşterilerle buluşturulması hedefleniyor. İşbirliğine BMD üyesi 456 Türk perakende markasının katılması beklenirken, Trendyol’un e-ticaret alanındaki yatırımlarıyla birlikte işbirliğinin etkisinin arttırılması planlanıyor.

BMD Başkanı Sinan Öncel, işbirliği kapsamında yaptığı açıklamada, “Aralık 2021 itibarı ile 109 markamızın 140 ülkede 5 bin 703 mağazası ve 11 bini aşkın satış noktası bulunuyor. Markalarımızın yurt dışına açılımında fiziki mağazaların yanı sıra online satış kanallarının önemi giderek artıyor. Trendyol ile başlattığımız yeni işbirliğini bu anlamda markalarımız açısından büyük bir fırsat olarak görüyorum. Hazır giyim, ayakkabı, ev tekstili, kozmetik, küçük ev aletleri kategorileri başta olmak üzere 452 markamızın büyük bölümünün bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceklerine ve Trendyol’un operasyonunun bulunduğu tüm ülke pazarlarına erişim için etkili bir satış kanalı yaratacağımıza inanıyorum” dedi.

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E-ticarete global hamle

ÖNEMLİ BİR FIRSAT

Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin ise, “Türk ürünlerini ve Türk üreticilerini yurtdışıyla buluşturmak en önemli gündem maddelerimiz arasında yer alıyor. E-ihracat, ülkemize döviz girişini ve ihracatın katma değerini artıracak önemli bir fırsat. Yurt dışındaki milyarlarca tüketiciye satış yapma imkanı, hem ihracat gelirlerini hem de ihracatçı sayısını artırmada büyük önem taşıyor. Bu kapsamda Birleşmiş Markalar Derneği ile perakende sektörü için gerçekleştirdiğimiz işbirliğini bir adım daha öteye taşıdık. BMD üyesi Türk markalarının ürünlerini global pazarda milyonlarca müşteriyle buluşturacağız. E-ihracat ile ülke ekonomisine katkı sağlama hedefimiz doğrultusunda, teknoloji, lojistik ve pazarlama odağında önümüzdeki üç yıl içinde 500 milyon dolar yatırım yapacağız. Türk ürünlerinin yurt dışında bilinirliğinin artmasına da destek olacağız” ifadelerini kullandı.

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E-ticarete global hamle

2023 HEDEFİ 1 MİLYAR DOLAR

DÜNYANIN önde gelen e-ticaret platformlarına Türkiye’deki yerli üreticilerin ürettiği ürünlerle girerek, farklı coğrafyalardaki müşterilere eriştiklerini ifade eden Çağlayan Çetin, şöyle konuştu: “2023 yılında e-ihracat hacmi hedefimizi 1 milyar dolar olarak belirledik. 2021’de Avrupa’dan Orta Doğu ve Afrika’ya, çok geniş bir coğrafyada 100’e yakın ülkeye ihracat yaptık. Şu an globalde, yerli üreticilerimizin ürettiği ürünlere Trendyol aracılığıyla ulaşan 4 milyon müşteri bulunuyor. Tüm bu çabalarımızla ülkemiz için katma değeri yüksek, sağlam e-ihracat köprüleri kurarak, ülkemize döviz girişini artırmaya katkıda bulunacağız. Hedefimiz 5 yıl içinde Trendyol’un toplam satışları içerisinde e-ihracatın payını yüzde 33’e çıkarmak. Markalarımızı tüm dünyada satış yapabilir hale getireceğiz.”

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#E-Ticaret#Global#Birleşmiş Markalar Derneği

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