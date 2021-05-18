Dünyanın en zengin kişisine şok! Evinin önünde protesto ettiler

ABD'de "Patriotic Millionaires" (Vatansever Milyonerler) isimli bir grup varlıklı insanın protestosu gündem oldu. Çünkü Vatansever Milyonerler grubu protestoyu Amazon'un CEO'su dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos'un New York ve Washington'daki evlerinin önünde gerçekleştirdi.

Vergilerin arttırılmasını isteyen göstericiler Bezos'un evinin önünde "Zenginler vergilensin" sloganları attı. Üyeleri yıllık 1 ila 5 milyon doların üzerinde varlığa sahip olan Vatansever Milyonerler, CNBC haberine göre Bezos’un New York ve Washington’daki evinin önünde mobil reklam panolarıyla gösterilerini sürdürdü.

"ZENGİNLERİ VERGİLE"

30 protestocunun yer aldığı gösterilerde "Saçmalığı kes. Zenginleri vergile" sloganları atıldı. ABD'lilerin gelir vergisi beyannamelerini federal hükümete sunduğu Vergi Günü'nde düzenlenen eylemde, milyarderlerden daha fazla vergi alınması çağrısında bulunuldu.

Bezos'un evlerinin önündeki eylemlerde aynı zamanda Facebook CEO'su Mark Zuckerberg ve Tesla CEO'su Elon Musk'ın da gülen yüzlerinin yer aldığı pankartlar yer aldı.

BIDEN'DAN VERGİ HAMLESİ

ABD Başkanı Joe Biden'ın geçtiğimiz haftalarda toplam değeri 4 trilyon doları bulması beklenen ekonomi planının bir sonraki aşamasında çocuk bakımı ve eğitim gibi harcamaların finanse edilmesi için zenginlerden alınan vergilerin artırılmasının hedeflendiği belirtilmişti.

The New York Times'taki haberde harcamaların karşılanması için bazı vergi artışlarının önerileceği aktarılmıştı. Haberde Biden'ın 1 milyon dolardan fazla kazananlar için sermaye kazançları üzerindeki vergileri de artıracağı ve söz konusu vergi oranını yüzde 20'den yüzde 39,6'ya çıkaracağı kaydedilmişti.

Ayrıca vergi düzenlemelerinin Biden'ın yılda 400 bin dolardan az kazanan bireyler veya hanehalkları üzerindeki vergileri artırmama vaadiyle uyumlu olacağı ifade edilmişti.

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