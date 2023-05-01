Dünyanın en uzunları arasında! Zigana Tüneli açılıyor

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Türkiye ve Avrupa’nın en uzun, dünyanın ise 3. en uzun tüneli olan Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerindeki Yeni Zigana 3 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılacak.
Yeni Zigana Tüneli çift tüp olarak 2x14,5 kilometre uzunluğu ile Doğu Karadeniz ve Kafkasları, Ortadoğu ve İran’a bağlayan önemli bir güzergah olacak. Sürücülerin korkusu rüyası olan Zigana Geçidi'nin keskin virajları ve rampaları Yeni Zigana Tüneli ortadan kalkmış olacak.
17 Mart 2017 tarihinde temeli atılan ve inşaatı o gün bugündür gece-gündüz devam eden Zigana Tüneli’nde çalışmalar tamamlandı. Kazı işlemi ve beton kaplama çalışmalarının Ocak 2022 tarihinde tamamlandığı Türkiye ve Avrupa’nın en uzun, dünyanın ise 3. en uzun tüneli olan Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerindeki Yeni Zigana Tüneli'nin inşaatı her şeyi ile tamamlandı.
36 YIL ÖNCE YAPTIRILAN İLK ZİGANA TÜNELİ SESSİZLİĞE BÜRÜNECEK
Türkiye’nin en uzun karayolu tüneli olacak olan Zigana Tüneli'nin hizmete girmesiyle Gümüşhane, Trabzon Limanı’na daha da yaklaşacak ve yolun geometrik standardı daha da yükselmiş olacak. 100 kilometre olan güzergah 10 kilometre kısaltarak 90 kilometreye düşürülmüş olacak. Özellikle kış aylarında yağışın ve karın yoğun olduğu geçitte keskin virajlar ve rampalar da bu projeyle ortadan kalkmış olacak. Dik yamaçlardan taş düşmesi gibi problemlerin de ortadan kalkacağı proje ile Doğu Anadolu’yu Doğu Karadeniz’e bağlayan en önemli geçitlerinden Zigana Dağı geçidinde yaklaşık 36 yıldır hizmet veren bin 702 metre uzunluğundaki Zigana Tüneli ise asrın projesi olarak nitelendirilen Yeni Zigana Tüneli ile sessizliğe bürünecek. Antik çağlardan beri ticaret yolları üzerindeki en önemli geçitlerden olan Zigana Dağı geçidinde 1987 yılında dönemin Başbakanı merhum Turgut Özal tarafından hizmete açılan Zigana Tüneli özellikle kış aylarında sürücülere zor anlar yaşatıyordu.
TÜRKİYE'DE İLK KEZ UYGULANDI
Türkiye'de ilk defa karayolu tünellerinde yapılan dikey şaft yapıları ise Yeni Zigana Tüneli'nde uygulandı. Proje ile 3 istasyonun her birinde 1 temiz, 1 de kirli hava olmak üzere toplam 6 adet havalandırma şaft yapısına yer verildi. Yeni teknikte donatılan tünelin yağmur ve rüzgardan etkilenmemesi için dikey olarak yüzeye çıkartılan sistem klima gibi çalışacak. Bu sistem sayesinde şaftın içerisine yağmur ve kar girmemiş olacak. Bu çalışmalar kapsamında Gümüşhane yönünden 2 nolu servis şaftı, 3 nolu havalandırma şaftı, Trabzon yönünden 1 nolu servis şaftı, 1 nolu havalandırma şaftı olmak üzere toplam 4 adet 880 metre şaft kazısı imalatı tamamlandı.
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: “ZİGANA TÜNELİNİ TÜM DÜNYAYA TANITACAĞIZ”
3 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Zigana tünelini hizmete açacaklarını dile getiren Bakan Karaismailoğlu ise, “Çarşamba günü Cumhurbaşkanımızı Trabzon’da ağırlayacağız. Dünyanın en büyük mega projelerinden bir tanesi olan Zigana tünelimizi Çarşamba günü itibariyle bütün Trabzon’a, Türkiye’ye ve dünyaya tanıtacağız. Bu kadar büyük eserinin tamamen yerli, milli mühendislerle çalışarak üreterek dünyada sayılı projeler arasına koyarak inşallah Cuma günü açılışını yapacağız. 14.5 kilometre Avrupa’nın en uzun tünelini Trabzon-Gümüşhane arasına inşa ettik. İnşallah bunu gururla yüzyıllar boyu ülkemize hizmet edecek” ifadelerini kullandı.