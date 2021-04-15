Dünyanın en pahalısı! Skandal rapçi yine gündemde: 1 ayakkabı 1 milyon dolar

Rapçi Kanye West önce ABD başkan adayı olmasıyla sonrasında ise eşi Kim Kardashian'la olaylı boşanma sürecinden dolayı gündemden düşmüyor. Bu kez ünlü rapçinin Nike işbirliğiyle tasarladığı meşhur Yeezy ayakkabılarının satışı gündem oldu.

Ayakkabıların prototipi Sotheby's Müzayede Evi tarafından 1 milyon dolara satışa çıktı. Açık artırmayla satışı gerçekleşecek ayakkabıların prototipi Kanye tarafından ilk olarak 2008 Grammy Ödülleri’nde kullanılmıştı.

EN PAHALISI OLDU

CNN'in haberine göre Kanye'nin kısa sürede moda dünyasında yer edinen ayakkabıları 2013'te Nike işbirliğini sonlandırıp Adidas'la devam etmişti.

Forbes geçen hafta Yeezy markasının 2020’de tahmini 1.7 milyar dolarlık satış yaptığını açıklamıştı.

Sotheby’s yetkilisi konuyla ilgili “Tarihteki en önemli sneaker markalarından biri olan Yeezy serisinin gelişiminde kritik bir yere sahip” açıklamasında bulundu.

46 NUMARA SİYAH DERİ

Satışa konu ayakkabılar 46 numara. Siyah deriden yapılan ayakkabılar delikli ve Mark Smith'in tasarladığı özel bir ahşap kutu ile birlikte satılıyor.

12 Nisan'da başlayan satışın bitiş tarihi henüz belli olmasa da 16 Nisan ile 21 Nisan arasında Hong Kong Kongre ve Sergi Merkezi'nde sergilenecek.

REKOR BEKLENTİSİ

Özel spor ayakkabı satışları için bilinen bir rekor olmasa da, yedi rakamlı bir fiyat etiketi rekor gelir mi sorusunu akıllara getiriyor.

Daha önceden ABD'li basketbol efsanesi Michael Jordan'ın 1985 yılında giydiği Air Jordan 1 ayakkabılar, çıkarıldığı açık artırmada tahmin edilen fiyatın üç katına satılmış ve 560 bin dolara alıcı bularak müzayede rekoru kırmıştı.

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