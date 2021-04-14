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MEGA NEWS AGENCY, SPLASH NEWS, BACKGRID USA
Haber Giriş: 14 Nisan 2021 - 09:43 | 

Kanye boşanmak için Kim'den ne istiyor?

Kim Kardashian ile Kanye West'in boşanmayla ilgili talepleri ortaya çıktı.

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1YASAL ADIMLAR ATILDI

YASAL ADIMLAR ATILDI

Gösteri dünyasında Kimye olarak anılan ünlü çift Kim Kardashian ve Kanye West'in boşanma davasında yeni bir adım atıldı. Yedi yıllık evliliklerini bitirmek üzere olan çift bazı konularda da anlaştı.

2ORTAK VELAYET İSTİYORLAR

ORTAK VELAYET İSTİYORLAR

Kanye West, Kim Kardashian'ın kendisine karşı açtığı boşanma davasında ona ilk kez resmi olarak karşılık verdi. West 9 Nisan'da mahkemeye başvuru yaptı ve dört çocuklarının ortak velayetini talep etti. Çiftin 7 yaşında North, 5 yaşında Saint, 3 yaşında Chicago ve 2 yaşında Psalm adında dört tane çocuğu bulunuyor. Bu durum, çiftin boşanma aşamasının en azından çocuklar için çok da tartışmalı geçmeyeceğini ortaya koydu.

3MADDİ KONULAR

MADDİ KONULAR

West’in mahkemeye sunduğu taleplerden biri de nafakayla ilgili. West, eşlerden her birinin kendilerine ait ödemelerini kendilerinin yapması ve birbirlerine eş nafakası ödememeleri gerektiği şeklinde. Kim Kardashian da bu talep konusunda Kanye West ile aynı fikirde. Kim Kardashian ile Kanye West'in evliliklerini bitirmek üzere olduğu haberi 2021'in ilk "ayrılık bombası" olarak gündeme oturdu. Şimdi de gözler çiftin 2 milyar doların üzerindeki servetine çevrildi. Çiftin boşanmayla ilgili bazı konulardaki anlaşması tamamlanmış olsa da servetlerinin nasıl bölüşüleceği hala merak konusu.

4BÜYÜK SERVET NE OLACAK

BÜYÜK SERVET NE OLACAK?

Kim Kardashian ile Kanye West'in oldukça yüklü kişisel servetleri bulunuyor. İkisinin toplamı ise dudak uçuklatacak türden. Son 20 yılın en çok satan müzisyenlerinden biri olan Kanye West'in kişisel serveti 1. 3 milyar dolar. Buna son yıllarda adım attığı moda sektöründen gelen gelir de dahil. Kim Kardashian da 900 milyon dolarlık bir servetin sahibi.

5MADDİ ANLAŞMA NASIL OLACAK

MADDİ ANLAŞMA NASIL OLACAK?

ABD basını çiftin ortak servetlerinin bir dökümünü yaptı. Boşanma sırasında birbirlerinden tazminat isteyip istemeyecekleri, ya da sahip oldukları bu malların nasıl paylaşılacağı, nasıl bir evlilik sözleşmesi yaptıkları ise henüz net olarak bilinmiyor.

63 MİLYON DOLARLIK YÜZÜĞÜN AKIBETİ DE MERAK KONUSU

3 MİLYON DOLARLIK YÜZÜĞÜN AKIBETİ DE MERAK KONUSU

Kardashian'a Kanye West tarafından hediye edilen 1.3 milyon dolarlık nişan yüzüğünün akıbeti de merak konusu. Kim Kardashian ve Kanye West'in servetlerine şöyle bir kısaca bakalım. 

7105 MİLYON DOLARLIK EMLAK

105 MİLYON DOLARLIK EMLAK

Kim Kardashian ve Kanye West'in toplamda 100 milyon dolarlın üzerinde değeri olan bir emlak portföyü var. Bunlar arasında en çok öne çıkanı da California Hidden Hills'teki muhteşem malikane. Çift, burayı evlendikleri yıl yani 2014'te satın aldı. Fakat hemen taşınmadılar. Restore ettirmek için 20 milyon dolara yakın para harcadılar. Bu sırada da Kardashian'ın annesi Kris Jenner'ın evinde yaşadılar. Çift, bu milyar dolarlık malikanesi minimalist tarzda döşedi.

8YANDAKİ MÜLKÜ DE SATIN ALDILAR

YANDAKİ MÜLKÜ DE SATIN ALDILAR

Kardashian ve West, 2019'da yan arazideki mülkü de satın aldı. Bu arada Kanye West, bir süredir yalnız başına yaşadığı Wyoming'deki çiftliği satın aldı. Bununla da yetinmeyip bu çiftliğin yakınlarında başka bir çiftliği daha emlak portföyüne kattı. Kardashian ve West çifti, burada çekilen aile fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından sık sık paylaştı.

9MİLYON DOLARLIK MÜZİK GELİRİ

MİLYON DOLARLIK MÜZİK GELİRİ

Müzik dünyasının en çok kazanan yıldızlarından biri Kanye West. Bu alandaki toplam serveti ise 90 milyon dolar. Kariyeri boyunca 21 tane Grammy ödülü kazanan West, bunun yanı sıra birçok saygın müzik ödülünün de sahibi oldu. West, geçen yıl Forbes'in en çok kazanan müzisyenler listesinde ilk sıraya yerleşti.

10GÖZ KAMAŞTIRAN OTOMOBİL KOLEKSİYONU

GÖZ KAMAŞTIRAN OTOMOBİL KOLEKSİYONU

Kim Kardashian ve Kanye West, 3.8 milyon dolarlık bir lüks otomobil koleksiyonuna sahip. Hatta öyle ki Kim Kardashian kimi zaman üzerine giydiği kıyafetlere ya da saç rengine uygun lüks araçlarından biriyle seyahat etmeyi seviyor. 

11KARDASHIANIN 20 YILLIK BİRİKİMİ

KARDASHIAN'IN 20 YILLIK BİRİKİMİ

Ailesiyle birlikte kamera karşısına geçtiği Keeping Up With The Kardashians adlı program sayesinde ilk servetini kazandı. Ama Kardashian'ın gelir kaynakları sadece bununla sınırlı değil. İç giyim koleksiyonu hatırı sayılır bir gelir kaynağı. Ayrıca sosyal medya paylaşımları sayesinde de yüklü para kazanıyor. Bunlara ek olarak Kim Kardashian: Hollywood adlı bir akıllı telefon oyunu uygulaması da var. Bütün bunlar toplandığında da bir milyar dolara yakın bir servetin sahibi. 

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