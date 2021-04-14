Kanye boşanmak için Kim'den ne istiyor?

MADDİ KONULAR West’in mahkemeye sunduğu taleplerden biri de nafakayla ilgili. West, eşlerden her birinin kendilerine ait ödemelerini kendilerinin yapması ve birbirlerine eş nafakası ödememeleri gerektiği şeklinde. Kim Kardashian da bu talep konusunda Kanye West ile aynı fikirde. Kim Kardashian ile Kanye West'in evliliklerini bitirmek üzere olduğu haberi 2021'in ilk "ayrılık bombası" olarak gündeme oturdu. Şimdi de gözler çiftin 2 milyar doların üzerindeki servetine çevrildi. Çiftin boşanmayla ilgili bazı konulardaki anlaşması tamamlanmış olsa da servetlerinin nasıl bölüşüleceği hala merak konusu.